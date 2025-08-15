Prima pagină » Știri externe » Avertismentul lui Trump înaintea întâlnirii cu PUTIN /„Cred că se va derula bine, dacă nu, voi reveni acasă”

Avertismentul lui Trump înaintea întâlnirii cu PUTIN /„Cred că se va derula bine, dacă nu, voi reveni acasă”

15 aug. 2025, 21:40, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, s-a delarat încrezător că întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, se va derula bine, dar a avertizat că va pleca ”rapid” de la summit dacă simte că nu poate ajunge la un acord.

Întrebat, în aeronava Air Force One, ce impresii are și care crede că va fi rezultatul summitului, Trump a răspuns:

”Sunt foarte bine, țara noastră este într-o situație foarte bună, stabilim recorduri din punct de vedere economic, ceva fără precedent, inclusiv bursele au niveluri-record, încasăm mii de miliarde de dolari din tarife. Mergem la întâlnirea cu președintele Putin în Alaska, cred că se va derula foarte bine, dacă nu, voi reveni acasă foarte rapid, voi pleca”.

Anterior, un alt oficial american a declarat că Trump va părăsi brusc summitul din Anchorage dacă va observa că Vladimir Putin nu este serios în acceptarea unui acord de oprire a războiului din Ucraina.

”Se mențin toate opțiunile, inclusiv cea a plecării președintelui SUA de la reuniune dacă va înțelege că Putin nu este serios în sensul unui acord”, a declarat oficialul american, sub protecția anonimatului.

Donald Trump a sugerat în mai multe rânduri că ar putea pleca de la negocieri dacă observă că Vladimir Putin nu vrea un acord.

”Voi avea întâlnirea cu Vladimir Putin și, probabil în două minute, îmi voi da seama dacă se poate ajunge la un acord. Vom vedea parametrii, iar apoi îi voi suna pe președintele Volodimir Zelenski și pe liderii europeni”, a subliniat președintele SUA.

Trump a avertizat că Rusia se expune ”consecințelor severe” la nivel economic dacă Vladimir Putin nu va accepta oprirea războiului din Ucraina.

Președintele Donald Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului ”brutal” din Ucraina, a transmis Casa Albă, precizând că obiectivul summitului este de a fi observată direct atitudinea lui Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

”Președintele Rusiei a solicitat summitul, iar președintele Trump vrea să epuizeze toate opțiunile în efortul de a opri acest război printr-un acord de pace. Ce se va întâmpla după această întâlnire depinde de președintele Trump, iar acesta este unul dintre motivele pentru care merge la summit. Are instincte incredibile și vrea să îl privească în ochi pe președintele Rusiei și să vadă ce progrese pot fi făcute pentru a avansa în sensul opririi acestui război brutal și a restabili pacea”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Descopera.ro
Machiavelli: arta puterii din spatele cortinei istoriei. Cum a reușit un funcționar obosit să devină sinonim cu jocurile de putere
