Avioane de vânătoare britanice vor efectua misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei, ca parte a misiunii “Santinela Estică” a NATO

15 sept. 2025, 21:24, Știri externe
Guvernul britanic a confirmat că avioane de luptă britanice Typhoon vor zbura în misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei, ca parte a noii misiuni NATO “Santinela Estică.”

Avioanele se vor alătura altor forțe aliate – inclusiv din Danemarca, Franța și Germania – pentru a patrula spațiul aerian polonez, după incursiunea dronelor rusești de săptămâna trecută, notează The Guardian.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că avioanele Typhoon vor opera de la baza RAF Coningsby din Lincolnshire și vor fi susținute de aeronave de realimentare în zbor Voyager.

Până în iulie, șase avioane Typhoon au fost bazate în Polonia ca parte a misiunii de poliție aeriană.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că „aceste avioane nu sunt doar o demonstrație de forță, ci sunt vitale pentru descurajarea agresiunii, securizarea spațiului aerian NATO și protejarea securității noastre naționale și a securității aliaților noștri”.

Starmer a adăugat:

„Comportamentul nesăbuit al Rusiei este o amenințare directă la adresa securității europene și o încălcare a dreptului internațional, motiv pentru care Marea Britanie va sprijini eforturile NATO de a-și întări flancul estic prin ‘Santinela de Est’.”

Anunțul nu este complet neașteptat, având în vedere că Marea Britanie a desfășurat operațiuni de poliție aeriană în regiune, inclusiv în Polonia și România.

Ministrul britanic al Apărării John Healey a făcut aluzie pentru prima dată la acest lucru miercuri, la doar câteva ore după incursiunea dronelor, când a spus că a cerut conducerii forțelor armate britanice „să analizeze opțiuni despre cum putem consolida apărarea aeriană a NATO deasupra Poloniei”.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a confirmat ulterior că a discutat aceste planuri cu premierul britanic Keir Starmer vineri.

Cu toate acestea, este un semnal clar de intenție și de sprijin pentru Polonia și România – mai ales că vine la doar câteva ore după ce Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a protesta împotriva acestor incidente recente, notează jurnalistul The Guardian.

Foto: Profimedia

