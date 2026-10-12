Prima pagină » Știri externe » BBC: Deloitte l-ar fi ajutat pe Roman Abramovici să facă evaziune fiscală în Cipru. Ce avere uriașă a ascuns unul dintre cei mai bogați ruși din lume

BBC: Deloitte l-ar fi ajutat pe Roman Abramovici să facă evaziune fiscală în Cipru. Ce avere uriașă a ascuns unul dintre cei mai bogați ruși din lume

BBC: Deloitte l-ar fi ajutat pe Roman Abramovici să facă evaziune fiscală în Cipru. Ce avere uriașă a ascuns unul dintre cei mai bogați ruși din lume
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Roman Abramovici, al 11-lea cel mai bogat om de afaceri rus din lume, fostul guvernator al Chukotka și fost priprietar al clubului de fotbal Chelsea din Marea Britanie, a devenit țintă a sancțiunilor occidentale după invazia rusă a Ucrainei. Considerat un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a fost forțat să vândă clubul de fotbal. Potrivit unei anchete, acesta ar fi făcut evaziune fiscală cu ajutorul companiei Deloitte din Cipru.

Cea mai mare firmă de contabilitate din lume ar fi contribuit la falsificarea unor documente pentru a-i ascunde averea lui Roman Abramovici. Potrivit anchetei Panorama,  realizate împreună cu Bureau of Investigative Journalism, documentele financiare scos în evidență iahturi de lux, conace, avioane private, toate în valoare de 672 de milioane de dolari.

Firma de consultanță l-ar fi ajutat să-și ascundă conacele, iahturile și avioanele private

Deloitte i-a oferit omului de afaceri rus consultanță pentru o schemă prin care să evite plata unor impozitii uriașe. Avocații lui Roman Abramovici au transmis că omul de afaceri neagă acuzațiile de evaziune fiscală și spun că Panorama n-a prezentat nicio dovadă care să ateste că ar fi cunoscut, autorizat sau coordonat falsificarea unui document.

Și reprezentanții Deloitte Cipru se apără, declarând că firma „acționează în conformitate cu legislația în vigoare”.  Dar avocatul Andrew Mitchell KC, expert în legislația serviciilor financiare, spune că dovezile prezentate de BBC Panorama indică o schemă clară de evaziune fiscală și că situația „nu ar putea fi mai flagrantă”.

Unde se află Abramovici în prezent după ce a fost sancționat de guvernul britanic?

Abramovici locuiește în prezent în Turcia, considerată o destinație sigură pentru el, întrucât președintele turc Recep Tayyip Erdogan nu a impus sancțiuni Rusiei.

În Jersey, una dintre Insulele Canalului, active în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline care aparțin oligarhului rus au rămas blocate. O anchetă penală se desfășoară de patru ani. Avocații omului de afaceri rus au declarat pentru BBC că acesta respinge acuzațiile din cadrul anchetei ce ar fi fost „inițiată din motive politice”.

Sursa Foto: Hepta/Profimedia

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CINEMA Andrew Garfield, despre rolul în filmul „Artificial”: „A fost o combinație de teamă și dorința de a înțelege oamenii care ne duc spre o nouă epocă”
13:10
Andrew Garfield, despre rolul în filmul „Artificial”: „A fost o combinație de teamă și dorința de a înțelege oamenii care ne duc spre o nouă epocă”
VIDEO Un incendiu a distrus complet cea mai veche piață din Paris. Peste 150 de pompieri au intervenit
12:08
Un incendiu a distrus complet cea mai veche piață din Paris. Peste 150 de pompieri au intervenit
VIDEO Un bărbat scapă la limită de un atac cu dronă rusească, în apropiere de Kiev. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere
11:28
Un bărbat scapă la limită de un atac cu dronă rusească, în apropiere de Kiev. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere
FLASH NEWS Un mort și 11 răniți într-un nou atac asupra aeroportului din Riad. Turcia, Pakistanul și Egiptul condamnă loviturile Houthi
11:07
Un mort și 11 răniți într-un nou atac asupra aeroportului din Riad. Turcia, Pakistanul și Egiptul condamnă loviturile Houthi
TENSIUNI Comandantul suprem al NATO în Europa avertizează Rusia: „Suntem pregătiți să acționăm. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu ne poate amenința”
10:02
Comandantul suprem al NATO în Europa avertizează Rusia: „Suntem pregătiți să acționăm. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu ne poate amenința”
ANALIZA de 10 Există război și dincolo de front, iar iarna se apropie. Atacurile Rusiei lovesc puternic industria Ucrainei, cheltuielile pentru apărare ale Kievului cresc vertiginos
10:00
Există război și dincolo de front, iar iarna se apropie. Atacurile Rusiei lovesc puternic industria Ucrainei, cheltuielile pentru apărare ale Kievului cresc vertiginos
Mediafax
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Adevarul
America, prinsă între MAGA și extrema stângă. De ce riscă moderații din ambele partide să rămână fără voce
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Click
Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Brașov are o mașină „beton”, la propriu! Imagini virale
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Fisticul ar putea fi un aliat natural pentru un somn odihnitor, indică un nou studiu
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
REACȚIE Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică șomajul în creștere și distrugerea mediului privat: INS, BNR și Eurostat au aprins lumina peste economia lui Bolojan
13:01
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică șomajul în creștere și distrugerea mediului privat: INS, BNR și Eurostat au aprins lumina peste economia lui Bolojan
ACTUALITATE Adrian Porumboiu, dat în judecată de fostul ministru al agriculturii pentru că l-a făcut „șpăgar”. Daniel Constantin îi cere exact cât susține acesta că ar fi fost șpaga cerută: 200.000 de euro
13:01
Adrian Porumboiu, dat în judecată de fostul ministru al agriculturii pentru că l-a făcut „șpăgar”. Daniel Constantin îi cere exact cât susține acesta că ar fi fost șpaga cerută: 200.000 de euro
REACȚIE Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „De ce nu e bine ca statul să nu cumpere nimic fără licitație. Cine răspunde pentru afacerea cu Rheinmetall?”
12:56
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „De ce nu e bine ca statul să nu cumpere nimic fără licitație. Cine răspunde pentru afacerea cu Rheinmetall?”
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu discută cu liderii USR în încercarea de a obține votul pentru Guvern. El vrea să depună joi programul și lista de miniștri în Parlament
12:47
Luca Niculescu discută cu liderii USR în încercarea de a obține votul pentru Guvern. El vrea să depună joi programul și lista de miniștri în Parlament
FLASH NEWS Oana Gheorghiu anunță că azi e ziua ei: „Încep un nou capitol”. Câți ani împlinește vicepremierul
12:43
Oana Gheorghiu anunță că azi e ziua ei: „Încep un nou capitol”. Câți ani împlinește vicepremierul
ACTUALITATE Cerșetorii, în pelerinaj la Iași. Câți bani a strâns o ucraineancă, după ce s-a prefăcut că are grave probleme de sănătate: A făcut semnul victoriei din scaunul cu rotile
12:36
Cerșetorii, în pelerinaj la Iași. Câți bani a strâns o ucraineancă, după ce s-a prefăcut că are grave probleme de sănătate: A făcut semnul victoriei din scaunul cu rotile

Cele mai noi

Trimite acest link pe