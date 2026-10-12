Roman Abramovici, al 11-lea cel mai bogat om de afaceri rus din lume, fostul guvernator al Chukotka și fost priprietar al clubului de fotbal Chelsea din Marea Britanie, a devenit țintă a sancțiunilor occidentale după invazia rusă a Ucrainei. Considerat un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a fost forțat să vândă clubul de fotbal. Potrivit unei anchete, acesta ar fi făcut evaziune fiscală cu ajutorul companiei Deloitte din Cipru.

Cea mai mare firmă de contabilitate din lume ar fi contribuit la falsificarea unor documente pentru a-i ascunde averea lui Roman Abramovici. Potrivit anchetei Panorama, realizate împreună cu Bureau of Investigative Journalism, documentele financiare scos în evidență iahturi de lux, conace, avioane private, toate în valoare de 672 de milioane de dolari.

Firma de consultanță l-ar fi ajutat să-și ascundă conacele, iahturile și avioanele private

Deloitte i-a oferit omului de afaceri rus consultanță pentru o schemă prin care să evite plata unor impozitii uriașe. Avocații lui Roman Abramovici au transmis că omul de afaceri neagă acuzațiile de evaziune fiscală și spun că Panorama n-a prezentat nicio dovadă care să ateste că ar fi cunoscut, autorizat sau coordonat falsificarea unui document.

Și reprezentanții Deloitte Cipru se apără, declarând că firma „acționează în conformitate cu legislația în vigoare”. Dar avocatul Andrew Mitchell KC, expert în legislația serviciilor financiare, spune că dovezile prezentate de BBC Panorama indică o schemă clară de evaziune fiscală și că situația „nu ar putea fi mai flagrantă”.

Unde se află Abramovici în prezent după ce a fost sancționat de guvernul britanic?

Abramovici locuiește în prezent în Turcia, considerată o destinație sigură pentru el, întrucât președintele turc Recep Tayyip Erdogan nu a impus sancțiuni Rusiei.

În Jersey, una dintre Insulele Canalului, active în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline care aparțin oligarhului rus au rămas blocate. O anchetă penală se desfășoară de patru ani. Avocații omului de afaceri rus au declarat pentru BBC că acesta respinge acuzațiile din cadrul anchetei ce ar fi fost „inițiată din motive politice”.

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