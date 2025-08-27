Prima pagină » Știri externe » Bloomberg: În schimbul unor taxe vamale mai mici pe mașini, UE elimină taxele pe importurile de bunuri industriale din SUA

27 aug. 2025, 19:04, Știri externe
Uniunea Europeană va încerca să accelereze până la sfârșitul săptămânii procedurile pentru a elimina toate taxele vamale pentru importurile de bunuri industriale americane.

Eliminarea taxelor vamale pe bunurile industriale americane este o condiție pusă de președintele SUA Donald Trump pentru ca Statele Unite să reducă taxele vamale pe importurile de automobile din Uniunea Europeană.

În plus, Comisia Europeană ar percepe taxe vamale preferențiale pentru anumite produse agricole și fructe de mare, potrivit unor persoane la curent cu chestiunea, notează Bloomberg.

Comisia va renunța la efectuarea unei evaluări a impactului propunerii – procedura normală în aceste situații – în încercarea de a avansa rapid, au mai spus sursele, care au dorit să rămână anonime.

UE a recunoscut că acordul comercial încheiat cu Trump favorizează SUA, dar a subliniat că acordul este necesar pentru a le oferi companiilor stabilitate și certitudine.
Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a descris anterior acordul cu SUA ca „un acord puternic, chiar dacă nu este perfect”.

Automobilele, una dintre cele mai importante categorii de exporturi ale UE către SUA

În prezent, automobilele și piesele auto din UE se confruntă cu o taxă vamală de 27,5% când sunt exportate către SUA.

Chiar dacă SUA și UE au încheiat un acord comercial care ar duce la scăderea taxelor vamale americane pentru aproape toate produsele europene la 15%, Trump a spus că acest lucru nu se va aplica automobilelor până când nu va fi propusă o legislație pentru eliminarea taxelor vamale pe produsele industriale.

Dacă UE propune legislația până la sfârșitul lunii, atunci rata tarifară de 15% pentru mașinile europene va fi aplicată retroactiv începând cu data de 1 august.

Automobilele constituie una dintre cele mai importante categorii de exporturi ale UE către SUA. Doar Germania a exportat mașini și piese în valoare de 34,9 miliarde de dolari în SUA în 2024.

Demersurile UE vin în contextul în care Trump a amenințat că va impune taxe vamale și alte sancțiuni țărilor care taxează serviciile online, fără a specifica ce națiuni va viza și dacă UE va fi implicată.

Trump a criticat de mult timp reglementările UE în domeniul tehnologiei și antitrust în legătură cu companiile gigant americane din domeniul tehnologiei, inclusiv Google și Apple.

