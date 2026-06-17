Bloomberg: Metoda abordată de Ferrari pentru a-și vinde noul modelul electric controversat

Ferrari ar folosi noul model electric Luce ca un criteriu informal de loialitate pentru clienții săi. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, achiziția automobilului de 550.000 de euro ar putea influența accesul viitor la modelele rare și edițiile limitate ale constructorului italian.

Achiziția unui Luce poate conta pentru accesul la edițiile limitate

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, Ferrari ar transmite în rândul colecționarilor că achiziția noului model electric Luce poate conta în procesul de alocare a viitoarelor mașini exclusiviste.

Compania folosește de mult timp istoricul de cumpărături pentru a decide cine primește acces la edițiile limitate. Sistemul a fost aplicat inclusiv în cazul unor modele precum LaFerrari Aperta.

„Este ca un restaurant unde este imposibil să obții o masă. Dacă mergi în fiecare săptămână, în cele din urmă îți găsesc una. Cu Ferrari, cu cât cumperi mai mult, cu atât ești tratat mai mult ca un client important”, a declarat Max Girardo, fondatorul companiei Girardo & Co. și fost specialist RM Sotheby’s.

Lansare dificilă pentru noul model electric

Luce, primul model complet electric al Ferrari, a fost prezentat luna trecută. Pentru acest model, Ferrari a colaborat cu studioul LoveFrom, fondat de fostul șef de design Apple, Jony Ive.

Modelul cu patru uși a atras numeroase critici după dezvăluirea designului său. Mai mulți comentatori au criticat aspectul mașinii, comparând-o cu modele existente produse de Honda Motor Co. și Tesla Inc.

Ce le-ar transmite Ferrari unor clienți

Bloomberg a discutat cu peste șase investitori și colecționari din Italia și China pentru a afla cum a comunicat Ferrari cu clienții după prezentarea modelului.

Un cumpărător a declarat că reprezentanții companiei i-au transmis că achiziționarea modelului este importantă dacă dorește să își păstreze poziția în rândul clienților de top.

Un alt colecționar a afirmat că firma le transmite multor clienți, în special potențialilor cumpărători noi, că accesul la un viitor model unicat ar putea depinde de cumpărarea în prealabil a unui Luce sau a unor modele de serie mai accesibile.

Poziția oficială Ferrari

Ferrari a confirmat că acordă prioritate clienților cu „relații solide și pe termen lung” atunci când selectează cumpărătorii pentru modelele foarte căutate și edițiile limitate.

Compania a precizat însă că nu încurajează clienții să cumpere un model doar pentru a obține avantaje în relația cu marca.

„Nu încurajăm clienții și colecționarii să achiziționeze un model doar pentru a-i mulțumi pe cei de la Ferrari”, a transmis compania.

Ferrari a adăugat că alegerea unui model trebuie să fie făcută în funcție de preferințele și gusturile fiecărui client.

Loialitatea poate fi demonstrată și prin alte modele

Pe lângă Luce, clienții își pot consolida relația cu Ferrari și prin achiziționarea unor modele de serie precum Amalfi și 296 GTB, care au prețuri de bază de aproximativ 240.000 de euro, respectiv 290.000 de euro.

Potrivit sursei citate, includerea lui Luce printre modelele care pot facilita accesul la viitoare achiziții exclusiviste ar putea sugera că noul automobil electric nu beneficiază de prestigiul asociat edițiilor limitate Ferrari.

Un pariu pentru viitorul Ferrari

Strategia implică și un risc pentru constructorul italian, întrucât testează disponibilitatea clienților tradiționali de a susține un model care renunță la sistemul de propulsie cu motor termic.

„Majoritatea oamenilor par să urască mașina și să spună că este urâtă. Dar unii oameni se gândesc să o cumpere doar pentru a avea acces la viitoarele mașini și a urca mai sus pe lista de așteptare. Mulți oameni joacă acest joc”, a declarat Paul Welch, fondatorul platformei MillionPlus.

După prezentarea de la Roma, directorul executiv Ferrari, Benedetto Vigna, a afirmat că producătorul a primit comenzi atât de la clienți existenți, cât și de la cumpărători noi.

Ferrari produce mai puțin de 14.000 de automobile pe an și își bazează strategia comercială pe exclusivitatea și raritatea modelelor sale. Potrivit unui studiu publicat în această lună de HSBC Holdings Plc, automobilele reprezintă principala categorie de cheltuieli de lux pentru persoanele ultra-bogate, în special în Orientul Mijlociu.

Raportul Knight Frank Wealth 2026 arată că valorile automobilelor de lux au crescut cu peste 30% în ultimul deceniu, depășind evoluția prețurilor pentru opere de artă și diamante colorate în aceeași perioadă.