Toni Neacșu râde de predicțiile lui Andrei Caramitru: Pentru cine vrea să vadă ce se va mai întâmpla cu adevărat, e suficient să citească invers

Într-o postare de pe Facebook, avocatul Adrian Toni Neacșu râde de predicțiile analistului Andrei Caramitru pentru anul 2026. Avocatul i-a caracterizat predicțiile ca fiind „babavangiste” și le-a sugerat internauților să le citească „invers”.

Andrei Caramitru a prezentat un scenariu pentru anul 2026, în care a anticipat evoluții majore în plan politic, economic și geopolitic, atât în România, cât și la nivel internațional. Analiza sa a vizat tabilitatea guvernamentală de la București, reducerea deficitului bugetar, evoluția cursului valutar și a inflației. E a vorbit și despre posibile schimbări de putere în Rusia, SUA și Europa Centrală, precum și încheierea parțială a războiului din Ucraina.

Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru România, în anul 2026

Andrei Caramitru a scris într-o postare în ziua de Crăciun 11 predicții pentru anul 2026, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Analistul politic a spus că Ilie Bolojan va rămâne în funcția de prim-ministru până la finalul anului, iar Nicușor Dan nu va fi suspendat din funcția de președinte.

El a mai spus că Lia Savonea va fi înlăturată de la președinția ICCJ, iar Marius Voineag de la șefia DNA. De asemenea, a preconizat că deficitul României va scade la 6%, cu estimări de 4%, pentru 2027, un euro va fi 5,2 RON până la finalul anului 2026, iar dobânzile „vor scade substanțial”. Pe lângă predicțiile optimise în privința economiei țării, Andrei Caramitru a spus că fostul candidat prezidențial Călin Georgescu va fi arestat sau va fugi din țară.

„Scenariul meu de bază pentru 2026: 1. Bolojan rămâne prim ministru până în decembrie 2026, ND nu e suspendat 2. Deficitul scade la 6%, cu estimări de 4% pentru 2027. RON scade la 5.2, inflația spre sfârșitul anului scade, dobânzile scad substanțial . Economia crește un pic peste estimările actuale, cu o tendință foarte bună în a doua parte a anului (…) 9. Lia S. si seful dna sunt out. Se refac (parțial, nu perfect) legile justiției. 10. În politică la noi apar ca nume pentru viitor Kovesi și Maia Sandu. 11. CG e arestat sau fuge din țară (Andrei Caramitru, 25 decembrie 2025)

Predicțiile ratate: Călin Georgescu n-a fost arestat, Voineag și Savonea n-au fost înlăturați, în schimb, Bolojan este pe făraș

Adrian Toni Neacșu a enumerat predicțiile ratate ale lui Andrei Caramitru pentru 2026:

„Predicțiile d-lui Andrei Caramitru pentru 2026 au fost așa: Lia Savonea e out de la președinția ICCJ, Marius Voineag e out și el, legile justiției se schimbă rapid, prețul petrolului scade cu până la 20% iar Ilie Bolojan rămâne premier până în decembrie 2026.Pentru cine vrea să vadă ce se va mai intampla cu adevărat anul acesta e suficient să citeasca invers și celelalte predicții babavangiste”.

Marius Voineag este în continuare procurorul șef al DNA, Lia Savonea conduce în continuare Înalta Curte de Casație și Justiție, iar Călin Georgescu a scăpat de sub controlul judiciar pe 3 aprilie. Pentru Ilie Bolojan, zilele în scaunul de premier ar putea fi numărate după ce Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat că ar putea înceta coaliția de guvernare cu PNL.

Social-democrații ar urma să-și dea demisia din funcțiile de miniștri, iar guvernul Bolojan, care va fi minoritar, va fi vulnerabil în fața oricărui vot de încredere sau a unei moțiuni de cenzură din partea Parlamentului. Cât despre predicția cu suspendarea președintelui, Nicușor Dan chiar a adus în discuție subiectul la un interviu cu Europa FM de pe 16 aprilie. Președintele a spus că nu se teme de suspendare, pentru că nu a încălcat Constituția.

Economia României este într-o situație din ce în ce mai cumplită

Legile justiției nu s-au schimbat, fiind eclipsate de situația economică tot mai precară a României. 1 euro este acum 5,10 RON, iar guvernul Bolojan încă este departe în a-și atinge obiectivul scăderii deficitului bugetar.

În economie, cifrele sunt sumbre, potrivit INS. Inflația a crescut de la 5,7% în iunie 2025 la 9,9% în aprilie 2026. Iar șomajul s-a mărit de la 5,8% în iunie 2025 la 6% în aprilie 2026.

Pe 26 martie, Ministerul Finanțelor a anunțat că țara are un deficit bugetar de 14,23 miliarde de lei, aidăc 0,70% din PIB, în primele două luni ale anului. Costurile vieții pentru români au devenit tot mai mari, iar INS a raportat cea mai mare scădere a consumului din România de la criza financiară din 2009. Consumul a scăzut cu 6,8%.

Depinde ce se înțelege prin scăderea prețului petrolului când barilul a depășit în martie 100 de dolari după războiul declanșat de Trump împotriva Iranului și blocada iraniană din Strâmtoarea Ormuz. AIE a raportat că omenirea traversează cea mai mare criză energetică din istorie, eliberând rezerve de urgență. Companiile aeriene vorbesc deja despre posibilitatea ca multe zboruri să fie anulate începând din a doua junătate a lunii mai.

Pe plan extern, Andrei Caramitru a nimerit numai o singură predicție. Șanse mari să i se adeverească o a doua predicție pe 3 noiembrie 2026

Pentru politica internațională, Andrei Caramitru a preconizat că Viktor Orban și republicanii din SUA vor pierde alegerile, războiul din Ucraina se va încheia, iar Vladimir Putin nu va mai fi la conducerea Rusiei până la finalul anului 2026. El a adăugat că tensiunile din Asia vor lua amploare, că AI și roboții vor genera „o frică globală”, iar prețul petrolului va scădea cu încă 10-20%.

Analistul a nimerit totuși o predicție pe plan extern (și singura dintre cele 11): pierderea alegerilor parlamentare din Ungaria de către Viktor Orban. Alegerile din 12 aprilie au fost câștigate de TISZA și de tânărul politician Peter Magyar. Războiul dintre Ucraina și Rusia continuă, cu o intensitate mai scăzută, dar cu forțele de apărare ale Kievului copleșite de când SUA au sistat ajutoarele militare și financiare din 2025. AI și roboții au generat „o anxietate globală” după fenomenul AI Bubble care a dus la scumpirea memoriilor RAM, dar încă nu s-a ajuns la „tensiuni sociale” și nici la măsuri pentru „scoaterea afară a imigranților”.

Tensiunile din Asia sunt existente, dar la nivel scăzut. China lui Xi Jinping are acum o problemă mult mai mare decât să anexeze Taiwanul sau să se războiască cu Japonia: aprovizionarea cu petrol din Iran. Vladimir Putin este în continuare președintele Federației Ruse și nu dă semne de oboseală, ba chiar profită din plin de pe urma blodadei iranene asupra Strâmtorii Ormuz, ceea ce-i aduce zilnic 700 milioane de dolari pe zi din cauza cererii crescute pentru gazul rusesc. Într-o predicție separată, Caramitru a nimerit cu două predicții cu înlăturarea lui Nicolas Maduro și ayatollahului Ali Khamenei.

Andrei Caramitru ar putea să mai nimerească încă o predicție pe plan extern: ca democrații să câștige alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie 2026, iar republicanii să piardă majoritatea în Congres. Americanii de rând au devenit tot mai nemulțumiți de administrația Trump după războiul declanșat cu Iranul și de creșterea costurilor vieții. Alegerile sunt pe 3 noiembrie 2026. Majoritatea sondajelor de opinie îi arată pe democrați câștigători.

Autorul recomandă: Andrei Caramitru, predicții despre dispariția statului social și reconfigurarea lumii: „Nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990-2008”