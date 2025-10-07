Ce au pățit doi tineri care își renovau baia. Sperietură groaznică atunci când au dat jos oglinda

Descoperirea șocantă pe care au făcut-o doi tineri din Canada. Cuplul a fost luat prin surprindere atunci când renovau locuința. Ce părea o simplă modernizare a băii s-a transformat într-o experiență groaznică când, în spatele oglinzii, au făcut o descoperire demnă de filmele de groază.

Deși clasicele probleme pe care le pot găsi în baie sunt mucegaiul sau pereții deteriorați, ei s-au trezit față în față cu o farsă macabra, pregătită chiar de foștii proprietari.

Tinerii au găsit un schelet ascuns după oglindă

Lucrările s-au desfășurat în mod normal până când au ajuns la baie, ei au decis să dea jos oglinda. În acel moment au rămas înmărmuriți, în spatele ei o parte din perete era decupat și se afla un craniu care se uita fix la ei.

După ce au desfăcut și o parte din perete, au descoperit un schelet complet, îmbrăcat cu haine și accesorii, precum o cămașă, blugi chiar o curea. Alături era și o notiță pe care scria în glumă „BOO! Te-am speriat? Jason Lane, 2013”.

Mai apoi, cuplul și-a dat seama că a fost victima unei farse puse la cale de foștii proprietari pasionați de astfel de glume macabre. Fotografiile au fost publicate online, iar povestea inedită s-a viralizat rapid, stârnind amuzament și reacții din întreaga lume.

