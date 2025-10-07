Prima pagină » Știri externe » Ce au pățit doi tineri care își renovau baia. Sperietură groaznică atunci când au dat jos oglinda

Ce au pățit doi tineri care își renovau baia. Sperietură groaznică atunci când au dat jos oglinda

07 oct. 2025, 20:03, Știri externe
Ce au pățit doi tineri care își renovau baia. Sperietură groaznică atunci când au dat jos oglinda

Descoperirea șocantă pe care au făcut-o doi tineri din Canada. Cuplul a fost luat prin surprindere atunci când renovau locuința. Ce părea o simplă modernizare a băii s-a transformat într-o experiență groaznică când, în spatele oglinzii, au făcut o descoperire demnă de filmele de groază.

Deși clasicele probleme pe care le pot găsi în baie sunt mucegaiul sau pereții deteriorați, ei s-au trezit față în față cu o farsă macabra, pregătită chiar de foștii proprietari.

Tinerii au găsit un schelet ascuns după oglindă

Lucrările s-au desfășurat în mod normal până când au ajuns la baie, ei au decis să dea jos oglinda. În acel moment au rămas înmărmuriți, în spatele ei o parte din perete era decupat și se afla un craniu care se uita fix la ei.

După ce au desfăcut și o parte din perete, au descoperit un schelet complet, îmbrăcat cu haine și accesorii, precum o cămașă, blugi chiar o curea. Alături era și o notiță pe care scria în glumă „BOO! Te-am speriat? Jason Lane, 2013”.

Mai apoi, cuplul și-a dat seama că a fost victima unei farse puse la cale de foștii proprietari pasionați de astfel de glume macabre. Fotografiile au fost publicate online, iar povestea inedită s-a viralizat rapid, stârnind amuzament și reacții din întreaga lume.

Recomandările autorului:

Citește și

EXTERNE Trump le-a transmis familiilor ostaticilor din Gaza că se ROAGĂ ca războiul să se încheie în curând: “Alternativa nu e de dorit”
21:28
Trump le-a transmis familiilor ostaticilor din Gaza că se ROAGĂ ca războiul să se încheie în curând: “Alternativa nu e de dorit”
EXTERNE 70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron. Le Figaro publică datele DEZASTRULUI din Franța
19:49
70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron. Le Figaro publică datele DEZASTRULUI din Franța
EXTERNE Seulul cere intervenția Beijingului în planul DENUCLEARIZĂRII Phenianului/ Xi ar putea efectua o vizită în Coreea de Sud cu ocazia summitului APEC
19:45
Seulul cere intervenția Beijingului în planul DENUCLEARIZĂRII Phenianului/ Xi ar putea efectua o vizită în Coreea de Sud cu ocazia summitului APEC
EXTERNE Autoritățile regionale din Rusia sporesc masiv BONUSURILE oferite la înrolare, pentru a atrage recruți care să lupte în Ucraina
19:22
Autoritățile regionale din Rusia sporesc masiv BONUSURILE oferite la înrolare, pentru a atrage recruți care să lupte în Ucraina
ACTUALITATE Oana Țoiu a fost dată în judecată Ion Ceban. Ce sumă astronomică cere primarul Chișinăului drept despăgubiri
19:17
Oana Țoiu a fost dată în judecată Ion Ceban. Ce sumă astronomică cere primarul Chișinăului drept despăgubiri
EXTERNE Palatul Regal din Amsterdam a fost vandalizat în culorile Palestinei și mâzgălit cu mesaje anti-Israel
18:53
Palatul Regal din Amsterdam a fost vandalizat în culorile Palestinei și mâzgălit cu mesaje anti-Israel
Mediafax
Ciclonul Barbara: Raed Arafat cere populației să fie pregătită cu apă și alimente în caz de izolare temporară
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită 'Andone' actuala concurentă Asia Express 2025
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Recomandările MAI în contextul avertizării de cod roșu. Ce trebuie să evite cetățenii din zonele vizate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
RO-Alert în București! Avertismentul primit de cetățeni despre vremea extremă: „Luați măsuri de adăpostire!”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
România riscă o recesiune severă. Cristian Păun: Plătim polițele unui model păgubos început în 2019
Evz.ro
Viața după aplauze. Un mare actor de comedie se confruntă cu frigul și facturile
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 a rezolvat un mister al planetei Venus
ENERGIE Factura la energie în 2025 – Partea a II-a: Să ai un TV smart în România este lux. Cât vei avea de plătit dacă lași televizorul pornit toată ziua
21:33
Factura la energie în 2025 – Partea a II-a: Să ai un TV smart în România este lux. Cât vei avea de plătit dacă lași televizorul pornit toată ziua
ACTUALITATE Consilierul lui Nicușor Dan pe politică externă Valentin Naumescu îl jignește pe Trump: Este incult! Declarația făcută în urmă cu niște ani
21:08
Consilierul lui Nicușor Dan pe politică externă Valentin Naumescu îl jignește pe Trump: Este incult! Declarația făcută în urmă cu niște ani
APĂRARE MApN anunță un nou exercițiu de MOBILIZARE în București și Ilfov. Toți rezerviștii au fost chemați la datorie
21:07
MApN anunță un nou exercițiu de MOBILIZARE în București și Ilfov. Toți rezerviștii au fost chemați la datorie
VIDEO EXCLUSIV Simbol, identitate, testament. Imagini copleșitoare din Catedrala Mântuirii Neamului înainte de SFINȚIRE
21:01
Simbol, identitate, testament. Imagini copleșitoare din Catedrala Mântuirii Neamului înainte de SFINȚIRE
ENERGIE Factura la ENERGIE în 2025, în România lui Bolojan – Partea I: Costurile pe care trebuie să le achite un român pentru a încărca zilnic un iPhone 17
20:51
Factura la ENERGIE în 2025, în România lui Bolojan – Partea I: Costurile pe care trebuie să le achite un român pentru a încărca zilnic un iPhone 17