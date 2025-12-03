Cel mai mare mister din istoria aviației. Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani. Câți pasageri avea la bord și cum vor fi căutați

Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines, dispărut în Oceanul Indian, în urmă cu peste 11 ani vor fi reluate la sfârșitul acestei luni, relatează The Guardian. Într-un comunicat emis miercuri, Ministerul Transporturilor din Malaezia a confirmat că firma de robotică marină Ocean Infinity, cu sedii în Marea Britanie și SUA, va relua căutările pe fundul mării începând cu 30 decembrie, pe o perioadă de 55 de zile, cu operațiuni efectuate intermitent.

Potrivit oficialilor din Malaezia, vor fi vizate zonele în care se crede că există cea mai mare probabilitate de a găsi aeronava dispărută, deși detalii despre locațiile exacte nu au fost furnizate.

Unul dintre cele mai mari mistere ale aviației

Aeronava a deviat de la curs și a dispărut de pe ecranele radarului pe 8 martie 2014, în timp ce efectua un zbor de la Kuala Lumpur la Beijing.

La bordul avionului se aflau 12 membri ai echipajului malaezian și 227 de pasageri, majoritatea cetățeni chinezi. La bord se aflau 38 de pasageri malaezieni, alături de șapte cetățeni și rezidenți australieni, plus cetățeni din Indonezia, India, Franța, SUA, Iran, Ucraina, Canada, Noua Zeelandă, Olanda, Rusia și Taiwan.

Danica Weeks, al cărei soț, Paul, cetățean australian, se afla la bord, a salutat vestea reluării eforturilor de căutare, spunând că este „incredibil de recunoscătoare și ușurată că guvernul malaezian s-a angajat să continue căutările”.

„Ne dorim răspunsuri în continuare, iar faptul că știm că această căutare va continua aduce un sentiment de alinare. Sper din tot sufletul ca această nouă fază să ne ofere claritatea și pacea după care tânjim cu atâta disperare, pentru noi și cei dragi, din 8 martie 2014”, a spus Weeks.

Departamentul australian pentru Afaceri Externe și Comerț a declarat într-un comunicat că susține „toate eforturile de a localiza zborul MH370 al Malaysia Airlines”.

În ultimii ani, mai multe porțiuni vaste ale Oceanului Indian au fost cercetate în încercarea de a localiza epava avionului prin eforturi multinaționale și private, însă fără succes.

Mai multe fragmente ale aeronavei au fost aduse la țărm, inclusiv o piesă de aripă găsită pe insula franceză Réunion din Oceanul Indian, despre care Malaezia a confirmat că provine din zborul MH370 în 2015. Aceasta a fost prima urmă a avionului dispărut. Ulterior, mai multe resturi au fost găsite de-a lungul coastei de est a Africii. Cu toate acestea, nu au fost găsite bucăți mari de epavă sau cadavre.

„Fără descoperirea epavei, fără comision”

Anul trecut, Malaezia a declarat că este dispusă să redeschidă o anchetă privind dispariția dacă vor exista noi dovezi convingătoare. A fost de acord cu un contract de tipul „fără descoperirea epavei, fără comision” cu Ocean Infinity pentru a relua căutările pe un nou sit de 15.000 km pătrați. Conform acordului, Ocean Infinity va primi 70 de milioane de dolari doar dacă se descoperă epava.

Totuși, cea mai recentă activitate de căutare din sudul Oceanului Indian a fost suspendată în aprilie anul acesta din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Zborul MH370, o aeronavă B777-200, decolase din Kuala Lumpur la ora locală 00:41, pe 8 martie 2014, cu destinația Beijing. Avionul a fost văzut ultima dată pe radarul militar la ora 02:14, îndreptându-se spre vest, peste strâmtoarea Malacca. O jumătate de oră mai târziu, compania aeriană a anunțat că a pierdut contactul cu avionul, care urma să aterizeze la destinație în jurul orei 06:30.

