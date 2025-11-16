Ministerul Resurselor Naturale din China a confirmat descoperirea zăcământului Dadonggou, care înseamnă cea mai mare descoperire de aur raportată în țară de la fondarea Republicii Populare în anul 1949.

Oficialii chinezi informează că situl conține aproximativ 2,586 milioane de tone de minereu cu un conținut mediu de 0,56 grame pe tonă, ceea ce înseamnă aproximativ 1.444 tone de aur.

Zăcământul recent descoperit valorează peste 166 de miliarde de euro

La prețurile actuale, acest volum de aur valorează peste 166 de miliarde de euro. Aurul a atins niveluri record în acest an, fiind tranzacționat la peste 115.000 de euro pe kilogram, arată G4Media.ro.

Proiectul a fost realizat de grupul de stat Liaoning Geological and Mining Group, care a mobilizat aproape 1.000 de tehnicieni și muncitori. Explorarea a fost finalizată în doar 15 luni — o perioadă neobișnuit de scurtă pentru un zăcământ de o asemenea dimensiune.

Ministerul a descris descoperirea ca fiind „ultra-mare”, dar de calitate inferioară, informând că a trecut deja de o evaluare inițială de fezabilitate economică.

Silenzio stampa în jurul zăcământului

Totuși, autoritățile nu au dezvăluit locația exactă a sitului, confirmând doar că se află în provincia Liaoning din estul țării, astfel dând naștere la speculații cu privire la considerentele strategice care stau la baza dezvăluirii parțiale.

Descoperirea survine într-o perioadă în care cererea de aur este în creștere pe plan global. Prețurile au crescut cu peste 50% în acest an, alimentate de slăbirea dolarului, tensiunile geopolitice și achizițiile masive ale băncilor centrale — în special în economiile emergente care doresc să-și diversifice rezervele.

Tot mai mulți chinezi văd în aur un activ sigur în contextul crizei globale

De notat că China și-a accelerat eforturile de explorare minieră în ultimii ani. În 2024, oficialii au raportat descoperirea unui zăcământ de peste 1.000 de tone în provincia Hunan și a altuia de peste 40 de tone în Gansu, în octombrie.

Țara a produs 377,24 tone de aur în 2024, o creștere de 0,56% față de anul precedent. Consumul intern a atins 985,31 tone în 2024, cererea de lingouri și monede crescând cu peste 24% față de anul precedent. Analiștii spun că această tendință reflectă interesul crescând al clasei mijlocii în expansiune din China pentru protejarea averii în contextul incertitudinii economice globale. În acest context tulbure, aurul a devenit un activ cu rol de refugiu tot mai popular în întreaga țară.

