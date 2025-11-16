Prima pagină » Știri externe » China stă pe o comoară. Situl Dadonggou, cel mai mare zăcământ descoperit în ultimele 7 decenii, are 1.444 tone de minereu de aur

China stă pe o comoară. Situl Dadonggou, cel mai mare zăcământ descoperit în ultimele 7 decenii, are 1.444 tone de minereu de aur

16 nov. 2025, 13:43, Știri externe
China stă pe o comoară. Situl Dadonggou, cel mai mare zăcământ descoperit în ultimele 7 decenii, are 1.444 tone de minereu de aur

Ministerul Resurselor Naturale din China a confirmat descoperirea zăcământului Dadonggou, care înseamnă cea mai mare descoperire de aur raportată în țară de la fondarea Republicii Populare în anul 1949.

Oficialii chinezi informează că situl conține aproximativ 2,586 milioane de tone de minereu cu un conținut mediu de 0,56 grame pe tonă, ceea ce înseamnă aproximativ 1.444 tone de aur.

Zăcământul recent descoperit valorează peste 166 de miliarde de euro

La prețurile actuale, acest volum de aur valorează peste 166 de miliarde de euro. Aurul a atins niveluri record în acest an, fiind tranzacționat la peste 115.000 de euro pe kilogram, arată G4Media.ro.

Proiectul a fost realizat de grupul de stat Liaoning Geological and Mining Group, care a mobilizat aproape 1.000 de tehnicieni și muncitori. Explorarea a fost finalizată în doar 15 luni — o perioadă neobișnuit de scurtă pentru un zăcământ de o asemenea dimensiune.

Ministerul a descris descoperirea ca fiind „ultra-mare”, dar de calitate inferioară, informând că a trecut deja de o evaluare inițială de fezabilitate economică.

Silenzio stampa în jurul zăcământului

Totuși, autoritățile nu au dezvăluit locația exactă a sitului, confirmând doar că se află în provincia Liaoning din estul țării, astfel dând naștere la speculații cu privire la considerentele strategice care stau la baza dezvăluirii parțiale.

Descoperirea survine într-o perioadă în care cererea de aur este în creștere pe plan global. Prețurile au crescut cu peste 50% în acest an, alimentate de slăbirea dolarului, tensiunile geopolitice și achizițiile masive ale băncilor centrale — în special în economiile emergente care doresc să-și diversifice rezervele.

Tot mai mulți chinezi văd în aur un activ sigur în contextul crizei globale

De notat că China și-a accelerat eforturile de explorare minieră în ultimii ani. În 2024, oficialii au raportat descoperirea unui zăcământ de peste 1.000 de tone în provincia Hunan și a altuia de peste 40 de tone în Gansu, în octombrie.

Foto: Alamy / Profimedia

Țara a produs 377,24 tone de aur în 2024, o creștere de 0,56% față de anul precedent. Consumul intern a atins 985,31 tone în 2024, cererea de lingouri și monede crescând cu peste 24% față de anul precedent. Analiștii spun că această tendință reflectă interesul crescând al clasei mijlocii în expansiune din China pentru protejarea averii în contextul incertitudinii economice globale. În acest context tulbure, aurul a devenit un activ cu rol de refugiu tot mai popular în întreaga țară.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

China a lansat prima „armată de roboți umanoizi industriali”. Producția în masă a început mai devreme decât s-a promis

Xi Jinping vrea să blocheze accesul SUA la mineralele rare. Care este miza războiului comercial

Citește și

EXTERNE Hologramele luptă să recâștige artefactele furate ale Egiptului. Ideea unui inginer ar putea repatria comorile în sălile Marelui Muzeu Egiptean
13:21
Hologramele luptă să recâștige artefactele furate ale Egiptului. Ideea unui inginer ar putea repatria comorile în sălile Marelui Muzeu Egiptean
ANALIZA de 10 Adevăr și consecințe. Rușii din exil tremură în fața acuzațiilor de spionaj, Kremlinul își „plantează” agenții în Europa. „Trebuia să mă alătur opoziției ruse, să cunosc oameni noi și să raportez totul FSB-ului. Simțeam că făceam mai mult bine decât rău”
10:00
Adevăr și consecințe. Rușii din exil tremură în fața acuzațiilor de spionaj, Kremlinul își „plantează” agenții în Europa. „Trebuia să mă alătur opoziției ruse, să cunosc oameni noi și să raportez totul FSB-ului. Simțeam că făceam mai mult bine decât rău”
ANALIZĂ Corupție la Kiev, în vreme de război. În scandalul „ENERGOATOM”, apropiații lui Zelenski și-au tras „partea leului” – peste 100 de milioane dolari. Cum funcționa schema coordonată de Timur Mindich, veriga de legătură între președintele ucrainean și oligarhul Kolomoiski, finanțatorul campaniei prezidențiale
07:00
Corupție la Kiev, în vreme de război. În scandalul „ENERGOATOM”, apropiații lui Zelenski și-au tras „partea leului” – peste 100 de milioane dolari. Cum funcționa schema coordonată de Timur Mindich, veriga de legătură între președintele ucrainean și oligarhul Kolomoiski, finanțatorul campaniei prezidențiale
CINEMA Papa Leon a avut o întâlnire cu vedetele de la Hollywood: „Algoritmii digitali nu pot înlocui o sală de cinema”
07:00
Papa Leon a avut o întâlnire cu vedetele de la Hollywood: „Algoritmii digitali nu pot înlocui o sală de cinema”
EXTERNE Putin și Netanyahu au discutat la telefon despre situația postbelică a Fâșiei Gaza
00:55
Putin și Netanyahu au discutat la telefon despre situația postbelică a Fâșiei Gaza
EXTERNE Trump neagă în continuare relația de prietenie cu Epstein în timp ce mișcarea „MAGA” se rupe în două tabere: Noua mișcare reacționară „America First”
22:59
Trump neagă în continuare relația de prietenie cu Epstein în timp ce mișcarea „MAGA” se rupe în două tabere: Noua mișcare reacționară „America First”
Mediafax
HOROSCOP 16 noiembrie 2025. Duminică cu provocări emoționale și lecții importante
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
De la cioban la milionar: ascensiunea impresionantă a afaceristului acuzat că ducea mita cu elicopterul
Mediafax
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa / Care este cel mai vechi târg din Europa, care se deschide și acum
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Dovezi ale apei subterane antice arată că viața ar fi existat pe Marte mai mult timp decât se credea
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» ZELENSKI”
13:21
Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» ZELENSKI”
POLITICĂ Anunțul lui Alexandru Rogobete, după cazul fetiței de 2 ani: „Am propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”
13:18
Anunțul lui Alexandru Rogobete, după cazul fetiței de 2 ani: „Am propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu vor reuși niciodată să cenzureze vocile care sunt ADEVĂRUL. Adevărul câștigă de fiecare dată”
12:45
Ion Cristoiu: „Nu vor reuși niciodată să cenzureze vocile care sunt ADEVĂRUL. Adevărul câștigă de fiecare dată”
DRAMĂ Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie
12:37
Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie
GALERIE FOTO Peste 100.000 de vizitatori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Presa spaniolă îl prezintă drept „cel mai mare târg de Crăciun din Europa”. Imagini de basm cu orasul
12:17
Peste 100.000 de vizitatori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Presa spaniolă îl prezintă drept „cel mai mare târg de Crăciun din Europa”. Imagini de basm cu orasul