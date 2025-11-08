Rostec a anunțat – pe 6 noiembrie 2025 – că United Aircraft Corporation (UAC) a livrat un nou lot de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 către Ministerul Apărării din Rusia. Această livrare, a doua în tot atâtea luni, semnalează o producție constantă pentru a susține misiunile de atac și recunoaștere la distanță lungă împotriva densei apărări aeriene ucrainene.
Comunicatul Rostec – Corporația de Stat pentru Promovarea Dezvoltării, Fabricării și Exportului de Produse de înaltă tehnologie „Rostec” și fost Rostekhnologii, conglomerat de apărare deținut de stat rus, cu sediul la Moscova – prezintă avioanele Su-34 drept mijloace dovedite în luptă cu potențial de creștere, un mesaj în conformitate cu efortul mai amplu al Moscovei de a menține capacitatea de atac, în ciuda uzurii efectivelor.
Comparativ cu alte avioane rusești care îndeplinesc misiuni de atac, Su-34 oferă mai multe avantaje, explică Teoman S. Nicanci, analist în domeniul apărării.
Față de vechiul Su-24M, este considerabil mai rezistent și mai spațios, cu o rază de acțiune mai mare, senzori și protecție electronică mai bune și o configurație a echipajului adaptată pentru misiuni complexe la joasă altitudine sau la distanță.
„Implicațiile strategice ale livrărilor continue de avioane Su-34 sunt duble. Din punct de vedere militar, este vorba despre un flux constant de aeronave, care susține capacitatea Rusiei pentru atacuri repetitive împotriva nodurilor logistice, a țintelor industriale și a pozițiilor fortificate.
În același timp fluxul constant de avioabe de luptă permite rotația și înlocuirea efectivelor pentru regimentele din prima linie, cum ar fi cele care operează din Morozovsk și alte baze sudice.
Din punct de vedere geostrategic, fiecare lot semnalează că liniile de producție ale aviației de luptă rusești rămân active în ciuda sancțiunilor, UAC angajându-se public la o producție mai mare pe termen mediu, un indicator al intenției Moscovei de a păstra ritmul atacurilor și puterea de negociere”, se arată în analiza publicată de Army Recognition.
Cheltuielile Rusiei pentru apărare au atins niveluri record post-sovietice pentru 2025, iar programul Su-34 este finanțat prin intermediul ordinului multianual de apărare de stat.
„În termeni de capabilități, combinația dintre o rază lungă de acțiune, sarcini utile grele și variate și opțiuni extinse de arme ghidate menține Su-34 în centrul conceptului de operațiuni al Rusiei.
În termeni programatici, predările regulate, acum recunoscute public de Rostec și TASS, arată că aviația de atac rămâne o linie bugetară protejată, cu contracte deja încheiate și mesaje din partea industriei orientate către livrări ulterioare.
Această ultimă serie contează deoarece garantează capacitatea continuă a Rusiei pentru misiuni de atac la mare distanță și semnalează că Moscova intenționează să mențină Su-34 în centrul aviației sale de atac în prima linie în viitorul previzibil”, încheie Teoman S. Nicanci.
