Rostec a anunțat – pe 6 noiembrie 2025 – că United Aircraft Corporation (UAC) a livrat un nou lot de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 către Ministerul Apărării din Rusia. Această livrare, a doua în tot atâtea luni, semnalează o producție constantă pentru a susține misiunile de atac și recunoaștere la distanță lungă împotriva densei apărări aeriene ucrainene.

Anunțul vine pe fondul utilizării susținute a aviației de primă linie în Ucraina și urmează unei alte livrări, la începutul lunii octombrie, ceea ce evidențiază un ritm constant pe liniile de producție Army Recognition , notează

Su-34 r ăm âne una dintre platformele de baz Rusia ă pentru atacuri și recunoaștere la distanță lungă, un rol pe carel-a prioritizat pe măsură ce î tacticile și adapteazăla apărarea aeriană densă a Ucrainei.

Comunicatul Rostec – Corporația de Stat pentru Promovarea Dezvoltării, Fabricării și Exportului de Produse de înaltă tehnologie „Rostec” și fost Rostekhnologii, conglomerat de apărare deținut de stat rus, cu sediul la Moscova – prezintă avioanele Su-34 drept mijloace dovedite în luptă cu potențial de creștere, un mesaj în conformitate cu efortul mai amplu al Moscovei de a menține capacitatea de atac, în ciuda uzurii efectivelor.

Moscova vrea să păstreze ritmul atacurilor pe frontul ucrainean, dar și AS î n eventuale negocieri

Comparativ cu alte avioane rusești care îndeplinesc misiuni de atac, Su-34 oferă mai multe avantaje, explică Teoman S. Nicanci, analist în domeniul apărării.

Față de vechiul Su-24M, este considerabil mai rezistent și mai spațios, cu o rază de acțiune mai mare, senzori și protecție electronică mai bune și o configurație a echipajului adaptată pentru misiuni complexe la joasă altitudine sau la distanță.

Spre deosebire de avioanele de v ân ătoare multirol , cum ar fi Su-30SM sau Su-35S, Su-34 este mai puțin optimizat pentru superioritate aeriană, dar mai specializat pentru atac, echiparea radar/avionicii și conceptul de echipaj reduc ând volumul de munc ă în misiunile de lung ă durată și în timpul utiliz ării armelor din spațiul aerian contestat.

Aceste roluri sunt complementare: Su-30SM/Su-35S oferă de obicei escortă, contraatac aerian sau atac mixt acolo unde este necesar, în timp ce Su-34 r ăm âne principalul bombardier dedicat din inventarul For țelor Aerospațiale de Apărare ale Federației Ruse .

„Implicațiile strategice ale livrărilor continue de avioane Su-34 sunt duble. Din punct de vedere militar, este vorba despre un flux constant de aeronave, care susține capacitatea Rusiei pentru atacuri repetitive împotriva nodurilor logistice, a țintelor industriale și a pozițiilor fortificate.

În același timp fluxul constant de avioabe de luptă permite rotația și înlocuirea efectivelor pentru regimentele din prima linie, cum ar fi cele care operează din Morozovsk și alte baze sudice.

Din punct de vedere geostrategic, fiecare lot semnalează că liniile de producție ale aviației de luptă rusești rămân active în ciuda sancțiunilor, UAC angajându-se public la o producție mai mare pe termen mediu, un indicator al intenției Moscovei de a păstra ritmul atacurilor și puterea de negociere”, se arată în analiza publicată de Army Recognition.

Su-34 , în centrul aviației de atac a Rusiei

Cheltuielile Rusiei pentru apărare au atins niveluri record post-sovietice pentru 2025, iar programul Su-34 este finanțat prin intermediul ordinului multianual de apărare de stat.

Acordurile includ un pachet major semnat la forumul ARMY-2020 – cel puțin 76 de aeronave Su-34M pregătite pentru livrare p ân ă în 2027, urmat de comenzi suplimentare legate de Su-34.

Ultima livrare – din 6 noiembrie 2025 – este o alt ă tranșă din aceste contracte permanente, UAC declar ând c ă ratele de producție răm ân ridicate. Clientul r ăm âne Ministerul Ap ărării din Rusia, iar UAC ( Rostec ) este contractorul.

„În termeni de capabilități, combinația dintre o rază lungă de acțiune, sarcini utile grele și variate și opțiuni extinse de arme ghidate menține Su-34 în centrul conceptului de operațiuni al Rusiei.

Adaptarea la recunoaștere armată a acestui tip de avioane și profilul de utilizare în situa ții de lipsă reduc expunerea, mențin ând în acela și timp presiunea în întreg teatrul de opera țiuni.

Specializarea Su-34 completează, mai degrabă dec ât înlocuie ște, avioanele de luptă multirol ale Rusiei.

În termeni programatici, predările regulate, acum recunoscute public de Rostec și TASS, arată că aviația de atac rămâne o linie bugetară protejată, cu contracte deja încheiate și mesaje din partea industriei orientate către livrări ulterioare.

Această ultimă serie contează deoarece garantează capacitatea continuă a Rusiei pentru misiuni de atac la mare distanță și semnalează că Moscova intenționează să mențină Su-34 în centrul aviației sale de atac în prima linie în viitorul previzibil”, încheie Teoman S. Nicanci.

