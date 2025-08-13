CNN: Cum a ajuns summitul Trump-Putin să aibă loc într-o bază militară americană din Alaska. Alternativa ar fi fost UNGARIA

Alaska a fost aleasă ca loc de desfășurare a summitului dintre președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin după lungi discuții în culise, iar organizatorii americani s-ar fi confruntat cu probleme în găsirea unei locații adecvate.

În weekend, oficialii americani care se străduiau să identifice și să rezerve o locație adecvată pentru summitul de vineri au descoperit rapid un obstacol major: vara este vârful sezonului turistic în Alaska, iar numărul de opțiuni disponibile și adecvate pentru a-i găzdui pe cei doi lideri mondiali era extrem de redus, notează CNN.

Locul ales pentru summit: O bază militară de la marginea orașului Anchorage

Se pare că mai mulți rezidenți influenți din Alaska ar fi luat legătura cu apropiații președintelui Trump, oferindu-se să găzduiască summitul pe proprietățile lor. Nu este clar dacă aceste oferte au ajuns la Casa Albă.

Casa Albă a luat în calcul Juneau, capitala statului Alaska, împreună cu orașele Anchorage și Fairbanks, ca posibile gazde ale summitului.

Organizatorii summitului au ajuns curând să considere că singurul oraș din Alaska cu condiții viabile pentru summit ar fi Anchorage.

Și doar baza militară Elmendorf-Richardson, de la marginea nordică a orașului, ar îndeplini cerințele de securitate pentru întâlnirea istorică, deși Casa Albă spera să evite situația în care liderul rus și anturajul său ar fi găzduiți într-o instalație militară americană.

Acolo se vor întâlni cei doi lideri vineri, au declarat doi oficiali de la Casa Albă.

Detaliile întâlnirii de vineri, stabilite în grabă

Aceste eforturi au subliniat graba de a stabili detaliile întâlnirii de vineri, prima dată când liderii americani și ruși se întâlnesc în mai bine de patru ani.

Pregătirile sunt încă în mare parte în curs de desfășurare.

Cei mai importanți diplomați ai celor două țări – secretarul de stat Marco Rubio și ministrul de Externe Serghei Lavrov – au vorbit marți pentru a discuta „anumite aspecte ale pregătirii”, potrivit Ministerului rus de Externe.

De obicei, un summit cu miză mare ar fi fost precedat de negocieri ample asupra agendei și rezultatelor.

Ultima dată când un președinte american s-a întâlnit cu Putin – Joe Biden, în 2021, la Geneva – data și locul au fost anunțate cu trei săptămâni înainte, dar planificarea începuse cu câteva luni înainte.

De data aceasta, Trump însuși a spus că abordează întâlnirea ca pe o sesiune „preliminară”, cu puține așteptări în avans cu privire la modul în care se va desfășura, iar Casa Albă a numit marți întâlnirea o „sesiune de ascultare”.

Alaska, aleasă ca loc de desfășurare a summitului după lungi discuții în culise

Administrația Trump și Kremlinul au ales Alaska ca loc de desfășurare a summitului după lungi discuții în culise, potrivit unor persoane familiarizate cu chestiunea.

Opțiunile erau limitate, au spus sursele, mai ales având în vedere mandatul de arestare pentru crime de război emis pe numele lui Putin de către Curtea Penală Internațională în 2023.

Luând în considerare acest factor, Rusia a refuzat alegerea unui oraș din Europa, chiar și Viena sau Geneva, unde lideri americani și ruși s-au întâlnit încă din timpul Războiului Rece.

Putin a propus Emiratele Arabe Unite ca fiind o locație „complet potrivită”, dar mulți oficiali din interiorul Casei Albe sperau să evite o altă călătorie lungă în Orientul Mijlociu, după vizita lui Trump din luna mai.

În cele din urmă, au spus sursele, s-a ajuns la Ungaria – unde prim-ministrul Viktor Orban este apropiat atât de Trump, cât și de Putin – și Statele Unite ca posibile gazde, potrivit a doi oficiali americani.

Oficialii americani au fost mulțumiți și oarecum surprinși când președintele rus a fost de acord cu o întâlnire pe pământ american – și încă pe un teritoriu care a făcut cândva parte din Imperiul Rus.

„Am crezut că este foarte respectuos faptul că președintele Rusiei vine în țara noastră, spre deosebire de faptul că noi mergem în țara sa sau chiar într-un loc terț”, a spus Trump săptămâna aceasta, în timp ce echipa sa se grăbea să finalizeze detaliile summitului.

Alte persoane nu au la fel de impresionate.

„Singurul loc mai bun pentru Putin decât Alaska ar fi fost dacă summitul avea loc la Moscova”, a declarat fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump din primul mandat, John Bolton. „Deci, cred că condițiile de organizare inițiale sunt o mare victorie pentru Putin”.

