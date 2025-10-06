Copenhaga anunță reguli mai aspre privind petrolierele care trec prin apele daneze: „Trebuie să punem capăt mașinii de război a lui Putin”

Danemarca înăsprește reglementările privind petrolierele care trec prin apele sale, care controlează traficul maritim spre și dinspre Marea Baltică.

Autoritățile vor viza în special navele mai vechi, care prezintă un risc pentru mediu din cauza stării lor proaste, a declarat Guvernul danez într-un comunicat duminică.

Anunțul autorităților vine în contextul în care Europa vizează “flota din umbra” care ajută Rusia să evite sancțiunile impuse împotriva sa, notează Bloomberg.

Un număr tot mai mare de nave foarte vechi sunt folosite în așa-numita “flotă din umbra” pentru a transporta petrolul rusesc din porturile Rusiei de la Marea Baltică, în contextul în care Moscova și-a propus să-și vândă țițeiul către China și India.

Pe măsură ce Rusia folosește din ce în ce mai mult nave din flota din umbră, adesea petroliere vechi și în stare proastă, Danemarca va înăspri inspecțiile de mediu.

„Știm că există mult trafic constând în nave mai vechi care trec prin apele daneze și reprezintă un risc deosebit pentru mediul nostru marin”, a declarat ministrul Mediului Magnus Heunicke. „De aceea înăsprim acum controalele cu reguli de mediu de bază, astfel încât să putem lua măsuri mai eficiente și mai consistente împotriva petrolierelor și a flotei din umbră rusești”, a adăugat ministrul.

La rândul său, ministrul pentru Industrie Morten Bodskov a declarat:

„Trebuie să punem capăt mașinii de război a lui Putin. Acest lucru este valabil și pentru flota din umbră rusă. Folosim tot ce avem la dispoziție.”

Apelurile președintelui francez Emmanuel Macron

Anunțul vine după apelurile de săptămâna trecută ale președintelui francez Emmanuel Macron de a reține petrolierele, după ce procurorii din nord-vestul Franței au investigat o navă pentru că nu a furnizat dovezi ale naționalității și pavilionului său, precum și pentru refuzul de a se conforma cererilor Marinei.

În ciuda faptului că UE, Marea Britanie și SUA au pus pe lista neagră sute de nave identificate ca aparținând flotei din umbră rusești, exporturile de țiței ale Rusiei continuă. În septembrie, se estimează că exporturile de țiței pe mare ale Rusiei au atins cel mai înalt nivel din mai 2024.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tribunalul din Helsinki a decis. Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024