Cum arată acum locul exploziei care a zguduit centrul Istanbulului în urmă cu trei zile. Gândul publică imagini exclusive

La trei zile de la incidentul din cartierul Fatih din Istanbul, în care două clădiri s-au prăbușit în urma unei explozii de gaze naturale, peisajul rămâne unul neschimbat.

Ruinele clădirilor în care au fost prinse 11 persoane au rămas pe loc. Gândul a obținut câteva imagini de la fața locului.

Reamintim că, în timpul operațiunilor de salvare, a fost găsit cadavrul unui cetățean turc. În urma eforturilor echipelor de intervenție, toți cetățenii au fost scoși de sub dărâmături.

Specialiștii susțin că incidentul nu ar trebui să fie considerat doar o prabușire ziolată a unor clădiri, ci mai degrabă un rezultat concret al stării fondului imobiliar din Istanbul.

Potrivit acestora, prăbușirea de la Fatih arată că „Turcia nu este pregătită pentru cutremure.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

