Cum arată Nelly Furtado la 46 de ani. Diva anilor 2000 și-a surprins fanii în ultimele apariții publice

Nelly Furtado a urcat pe scena Boardmasters Festival din Cornwall, recent, pentru a susține un moment artistic. Cântăreața în vârstă de 46 de ani și-a surprins fanii în ultimele apariții publice. De data aceasta, artista a ales să poarte o ținută îndrăzneață, care a atras atenția publicului. De altfel, publicul a cântat, alături de artistă, fiecare piesă pregătită pentru festival.

Nelly Furtado a surprins cu un nou look

Cântăreața a surprins cu un nou look. A purtat o ținută specială, la festivalul din Cornwall, fiind accesorizată cu o pereche de cizme stil „cowboy” și câteva bijuterii „statement”.

Artista, care și-a pus în valoare silueta voluptuoasă, a dansat și a cântat melodii celebre, pe scenă. Transformarea fizică prin care a trecut cântăreața vine pe fondul unui parcurs personal complex. Mărturisea, în cadrul unui podcast, că se simte „încrezătoare acum, la 40 de ani” și că a avut „un glow-up la 40 de ani”.

De-a lungul timpului, artista a mărturisit că nu a fost adepta intervențiilor estetice și că urmează o rutină zilnică de îngrijire. Acum, cântăreața transmite un mesaj prin care îi îndeamnă pe oameni să fie autentici, arată Stirileprotv.ro.

Anul 2025 a început pentru artistă cu un mesaj inspirațional: „Să avem un 2025 neutru în privința corpului, dar cel mai important, iubiți cu fiecare centimetru al inimii voastre”.

