SUA poartă negocieri cu regimul Lukașenko pentru eliberarea a cel puțin 100 de deținuți politici

26 nov. 2025, 15:05, Știri externe
Statele Unite și Belarusul poartă negocieri pentru eliberarea a cel puțin 100 de deținuți politici, au declarat trei surse familiarizate cu situație pentru Reuters. Deocamdată nu este clar cine și când ar putea fi eliberat. Sursele agenției spun că, în schimbul eliberării prizonierilor, Statele Unite ar putea lua în considerare relaxarea sancțiunilor, precum și reluarea activității ambasadei la Minsk.

Washingtonul a ridicat deja parțial sancțiunile după eliberarea a 52 de persoane în luna septembrie, cea mai mare eliberare de prizonieri de până acum. Totodată, în închisorile din Belarus rămân peste o mie de deținuți politici, iar arestările continuă și în prezent. În urma eliberării prizonierilor din septembrie, Lukașenko a propus construirea unei centrale nucleare în estul Belarusului, care ar putea furniza electricitate părților din Ucraina controlate de Rusia. Lukașenko a eliberat prizonieri de diferite naționalități în schimbul acestor propuneri, inclusiv grațierea a 31 de ucraineni în weekend-ul trecut, care erau reținuți pentru diverse acuzații penale.

Organizațiile occidentale pentru drepturile omului spun că guvernul președintelui belarus Alexander Lukașenko deține peste 1.000 de deținuți politici, inclusiv foști candidați la președinție și laureați ai Premiului Nobel. Momentan nu se știe ce prizonieri ar putea fi eliberați și exact când ar putea avea loc o astfel de eliberare. Casa Albă a refuzat să comenteze, iar ambasada Belarusului la Washington nu a răspuns la solicitări.

Unii oficiali americani au declarat pentru Reuters că angajamentul administrației Trump față de Belarus face parte dintr-o strategie pe termen lung, mai amplă, de a scoate Minskul din orbita geopolitică a Moscovei, chiar dacă doar marginal.

Printre figurile cheie ale SUA în discuții se numără John Coale, pe care Trump l-a numit trimis special în Belarus la începutul acestei luni, au declarat sursele. În ultimele luni, Trump și emisarii săi au vorbit direct cu Lukașenko, în timp ce Departamentul Trezoreriei SUA a început să ridice unele sancțiuni legate de Belarus. O măsură pe care oficialii americani au discutat-o ​​informal în acest an este relaxarea sancțiunilor SUA asupra sectorului de potasiu din Belarus. Belarus este un important furnizor global al acestui ingredient îngrășământ. Coale, trimisul pentru Belarus, a declarat public că SUA doresc să redeschidă ambasada sa din Minsk, care s-a închis în 2022 după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Copiii trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a intra pe rețelele de socializare, cere Parlamentul European

Șeful diplomației de la Chișinău susține că drona căzută în Republica Moldova nu putea fi lansată din regiunea Nikolaev sau Herson a Ucrainei

🚨 Mai multe blocuri ard în Hong Kong. 13 oameni și-au pierdut viața, iar mulți alții sunt captivi în zgârie-nori. Mii de apartamente sunt în pericol

