Momentul în care cetățenii turci au simțit CUTREMURUL în Istanbul. Oamenii fug panicați din cafenea

Cutremurul cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în vestul Turciei a fost resimțit puternic și în capitala țării. Camerele de luat vederi dintr-o cafea au surprins momentul când clienții unei cafenele fug disperați din local, la momentul declanșării seismului.

Seismul cu epicentrul la Balıkesir a generat panică printre cetățeni. Locuitorii din Istanbul au părăsit clădirile și au luat măsuri de siguranță. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-o cafenea arată cum oamenii fug speriați din local.

Seismele au fost resimțite în Istanbul, Izmir și alte regiuni. Epicentrul a fost situat în vestul țării, la 9 km de orașul Sındırgı — acolo a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică și s-au prăbușit mai multe clădiri.

