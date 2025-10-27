Prima pagină » Video » Momentul în care cetățenii turci au simțit CUTREMURUL în Istanbul. Oamenii fug panicați din cafenea

Momentul în care cetățenii turci au simțit CUTREMURUL în Istanbul. Oamenii fug panicați din cafenea

Ruxandra Radulescu
27 oct. 2025, 22:57, Video
Momentul în care cetățenii turci au simțit CUTREMURUL în Istanbul. Oamenii fug panicați din cafenea
Galerie Foto 3

Cutremurul cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în vestul Turciei a fost resimțit puternic și în capitala țării. Camerele de luat vederi dintr-o cafea au surprins momentul când clienții unei cafenele fug disperați din local, la momentul declanșării seismului. 

Vezi galeria foto
3 poze

Seismul cu epicentrul la Balıkesir a generat panică printre cetățeni. Locuitorii din Istanbul au părăsit clădirile și au luat măsuri de siguranță. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-o cafenea arată cum oamenii fug speriați din local.

Seismele au fost resimțite în Istanbul, Izmir și alte regiuni. Epicentrul a fost situat în vestul țării, la 9 km de orașul Sındırgı — acolo a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică și s-au prăbușit mai multe clădiri.

Recomandarea autorului:

Citește și

EXTERNE Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții
00:11
Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții
EXCLUSIV Valentin Stan: Vlad Gheorghiță a încălcat tratatul de la WASHINGTON spunând că noi suntem aliați cu Rep. Moldova
00:02
Valentin Stan: Vlad Gheorghiță a încălcat tratatul de la WASHINGTON spunând că noi suntem aliați cu Rep. Moldova
ULTIMA ORĂ Școlile din Balıkesir au fost închise pentru o zi, în urma CUTREMURULUI din vestul Turciei
23:47
Școlile din Balıkesir au fost închise pentru o zi, în urma CUTREMURULUI din vestul Turciei
NEWS ALERT După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa
23:39
După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa
EVENIMENT Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați
23:28
Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați
ULTIMA ORĂ Președintele Erdoğan: „Condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc”
23:06
Președintele Erdoğan: „Condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc”
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Un acord încheiat între SUA și Rusia în perioada Războiului Rece, denunțat de Vladimir Putin