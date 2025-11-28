Prima pagină » Știri externe » Ucraina, „gaura neagră” a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE

28 nov. 2025, 15:32, Știri externe
Planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina prezintă riscul unei „găuri negre” financiare pentru Uniunea Europeană, iar posibilitatea reluării conflictului în viitorul apropiat din cauza neînțelegerilor teritoriale, dar și costurile reconstrucției țării, ridică scepticism în privința eventualelor investiții străine. Cea mai mare parte a costurilor reconstrucției Ucrainei ar putea fi suportată de Uniunea Europeană.

Analistul Pierre Briançon, economist Reuters, precizează că, fără soluționarea statutului regiunii Donbas, Ucraina este puțin probabil să fie acceptată în Uniunea Europeană din cauza temerilor privind integritatea granițelor. În plus, Kievul nu se va putea baza pe un aflux de capital privat străin, în timp ce, conform datelor Băncii Mondiale, reconstrucția Ucrainei trebuie finanțată din fonduri guvernamentale străine, organizații internaționale și investitori străini. Un oficial european a declarat pentru Reuters că estimarea costurilor de reconstrucție postbelică a Ucrainei se apropie de 600 de miliarde de dolari (518 miliarde euro).

Un plan de pace pentru Ucraina, indiferent în ce formă ar fi aceasta, are un preț economic mare pentru Europa.  Toate propunerile de încetare a focului din ultimele săptămâni, fie că au venit din partea administrației americane, fie că au venit din partea europenilor, implică cedarea de teritorii Rusiei. Acest lucru, arată Reuters, ar declanșa o incertitudine care ar afecta economia Uniunii Europene timp de ani de zile.

Activele înghețate ale Rusiei din Europa

În discuțiile de pace din acest moment sunt menționate și activele Rusiei. Întrebarea este dacă Vladimir Putin va accepta ca rezervele țării sale din străinătate, care se ridică în prezent la aproximativ 300 de miliarde de dolari, să poată fi folosite pentru reconstrucția Ucrainei, așa cum cere Bruxelles-ul.

La acest moment, la nivelul Uniunii Europene persistă o propunere a cancelarului german Friedrich Merz, care prevede ca cel puțin activele aflate sub incidența băncilor europene (aproximativ 210 miliarde de dolari) să fie folosite drept garanție pentru un împrumut acordat Ucrainei.

Belgia, deocamdată, pune bețe în roate planului Uniunii Europene de a folosi activele rusești înghețate drept „credit de reparații” pentru Ucraina. Premierul Belgiei, Bart De Wever, a trimis o scrisoare către Ursula von der Leyen în care menționa că o eventuală confiscare a activelor Rusiei va împiedica realizarea păcii, arată Politico.

De Wever susține că, dacă Rusia nu recunoaște formal înfrângerea, va „solicita legal să i se returneze activele”, așa cum s-a mai întâmplat în istorie. Prin urmare, premierul Belgiei va fi de acord cu un credit finanțat din activele rusești înghețate doar într-un singur caz –  dacă guvernele țărilor UE sunt gata să plătească imediat Ucrainei întreaga sumă din bugetele lor, când Moscova va cere banii înapoi. O altă variantă propusă de Bart De Wever este emiterea unei datorii europene comune de 45 de miliarde de euro pentru finanțarea Ucrainei în 2026, dar majoritatea țărilor sunt împotrivă.

Cât costă reconstrucția Ucrainei?

Anul trecut, Banca Mondială estima că reconstrucția Ucrainei va costa 524 miliarde de dolari în următorii 10 ani. Anul acesta, suma a ajuns la 600 miliarde de dolari, a declarat un oficial european. Dacă nu se ajunge la un consens în privința folosirii activelor înghețate rusești, țările europene ar putea prelua cea mai mare parte a poverii financiare.

După cum arată Banca Mondială, reconstrucția Ucrainei ar trebui să se realizeze printr-un mix de fonduri de la guverne străine, organizații internaționale și investitori privați. Dar, din moment ce statutul teritoriilor ucrainene este disputat și nu se prevede un orizont de timp în care această dispută să fie rezolvată definitiv, Ucraina nu va putea conta pe capitalul privat. Chiar și în eventualitatea încheierii unei păci, frica de o reluare a conflictului îi sperie pe investitorii străini.

Potrivit Fondului Monetar Internațional (FMI), PIB-ul Ucrainei în acest an va fi cu 20% mai mic față de nivelul din 2021. După război, unii dintre cei 5 milioane de ucraineni care au părăsit Ucraina din cauza războiului se vor întoarce în țară. Repatrierea acestora va stimula perspectivele de creștere economică. Dar, cu toate acestea, UE ar putea ajuta la finanțarea asistenței sociale, în timp ce aceștia se adaptează la nevoile de reconstrucție ale țării.

