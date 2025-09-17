Danemarca va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune: „O schimbare de PARADIGMĂ în politica de apărare daneză”

Guvernul danez a anunțat miercuri, 17 septembrie, că va cumpăra armament de mare precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, considerând că amenințarea rusă asupra Europei va persista pentru o lungă perioadă de timp.

Este prima dată când Danemarca anunță un plan de acest fel, notează Le Figaro.

„Rusia va reprezenta o amenințare pentru Danemarca și Europa pentru mulți ani de acum înainte”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen într-o conferință de presă.

Copenhaga va cumpăra drone și rachete, pe care unii dintre aliații săi NATO „le dețin sau sunt în curs de achiziționare”, a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.

Tipul de arme nu a fost încă determinat.

„Datorită acestor arme, apărarea va putea lovi ținte de la distanțe mari și, de exemplu, va neutraliza amenințările cu rachete inamice”, a adăugat premierul danez.

O prioritate a Guvernului danez

Frederiksen a menționat scenariul de a „neutraliza rampele de ghidare a rachetelor și infrastructura pentru aeronave și drone”.

„Aceasta este o schimbare de paradigmă în politica de apărare daneză”, a spus Frederiksen.

Acest anunț ar trebui să contribuie la planul NATO, cu termenul 2030, ca Europa să se poată apăra, a subliniat ministrul de Externe Lars Lokke Rasmussen.

De la invadarea Ucrainei, reînarmarea a fost o prioritate pentru Guvernul social-democratei Mette Frederiksen.

Săptămâna trecută, Copenhaga a anunțat achiziționarea a opt sisteme de apărare anti-aeriană cu rază lungă și medie de acțiune de la producători europeni.

