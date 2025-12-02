🚨 Primele imagini de la întâlnirea decisivă pe Ucraina. Putin, la masă cu ginerele lui Trump și negociatorul SUA. Liderul rus: Dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită

17:09

Vladimir Putin a declarat că Rusia nu dorește un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste țări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă chiar acum.

„Dacă Europa va dori brusc să înceapă un război cu noi și chiar dacă îl va începe, atunci este foarte posibil să apară rapid o situație în care nu vom avea cu cine negocia”, a declarat Vladimir Putin, într-o conferință de presă, chiar în ziua în care emisarii lui Donald Trump se află la Kremlin pentru a negocia acordul de pace privitor la războiul din Ucraina.

El a precizat că Europa s-a retras din procesul negocierilor de pace. Mai mult, Putin a subliniat că europenii împiedică eforturile SUA de a ajunge la o soluționare a conflictului.

Pe de altă parte, liderul de la Kremlin a acuzat Ucraina de piraterie în urma atacurilor cu drone asupra unor navelor comerciale rusești în Marea Neagră și a amenințat că Rusia își va „extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene”, adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât și a navelor din țările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri.

„Dacă acestea continuă, vom lua în considerare – nu spun că o vom face, dar vom lua în considerare – măsuri de represalii împotriva navelor acelor țări care ajută Ucraina să comită aceste acte de piraterie”, a avertizat liderul rus.

El a amenințat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră.

„Cea mai radicală soluție este tăierea accesului Ucrainei la mare, atunci pirateria va deveni imposibilă, în principiu”, a mai spus Putin.