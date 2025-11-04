Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani

Este doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Decesul a fost confirmat de fiica sa, Laura Dern.

Actrița nominalizată la Oscar a decedat în locuința sa din Ojai, California. Fiica ei, Laura Dern, i-a adus un omagiu plin de emoție. Cele două au avut o relație apropiată, iar fiica sa a denumit-o drept „eroină” și o „mamă minunată”. Fiica i-a fost alături în ultimele clipe de viață.

În urmă cu câteva luni, a decedat și soțul actriței.

„Eroina mea extraordinară și mama mea minunată, Diane Ladd, s-a stins din viață în această dimineață, în casa ei din Ojai, California, cu mine alături. A fost cea mai minunată fiică, mamă, bunică, actriță, artistă și spirit empatic pe care doar visele ar fi putut să-l creeze. Am fost binecuvântați să o avem. Acum zboară alături de îngerii ei”, a transmis Laura Dern, arată Dailymail.co.uk.

Diane Ladd a fost actriță de film și de televiziune și a fost recunoscută pentru modul în care și-a interpretat rolurile. De-a lungul timpului, actrița de 89 de ani primise mai multe nominalizări la Premiile Oscar. Printre filmele în care a avut apariții notabile se numără:

„Alice Doesn’t Live Here Anymore” (1974);

„Chinatown” (1974);

„The November Plan” (1976);

„Addie and the King of Hearts” (1976);

„Wild at Heart” (1990);

„Joy” (2015);

„Chesapeake Shores” (2016 – 2022, apariții în 46 de episoade);

„Gigi & Nate” (2022);

„Isle of Hope” (2022).

A avut apariții în peste 200 de filme și emisiuni TV.

Diane Ladd a fost nominalizată de 3 ori la Premiile Primetime Emmy;

Actrița a fost nominalizată de 4 ori la Globurile de Aur;

A câștigat Globul de Aur pentru rolul interpretat în sitcomul „Alice” (1980–1981).

Autorul recomandă:

DOLIU pe scena muzicii folk internațională. Archie Fisher, vocea BBC și simbol al folkului scoțian, s-a stins din viață la 86 de ani

Fostul copil-minune din „Fresh Prince of Bel-Air”, Floyd Roger Myers Jr., a murit la doar 42 de ani

Doliu în lumea cinematografică. Actrița June Lockhart a murit la 100 de ani

A MURIT românul devenit faimos după ce le-a dăruit palincă de gutui Regelui Charles și Papei Francisc. Cine a fost Sandu de la Pericei

Sursă foto: Profimedia