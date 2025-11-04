Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani

Este doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Decesul a fost confirmat de fiica sa, Laura Dern.
Actrița nominalizată la Oscar a decedat în locuința sa din Ojai, California. Fiica ei, Laura Dern, i-a adus un omagiu plin de emoție. Cele două au avut o relație apropiată, iar fiica sa a denumit-o drept „eroină” și o „mamă minunată”. Fiica i-a fost alături în ultimele clipe de viață.
În urmă cu câteva luni, a decedat și soțul actriței.
„Eroina mea extraordinară și mama mea minunată, Diane Ladd, s-a stins din viață în această dimineață, în casa ei din Ojai, California, cu mine alături. A fost cea mai minunată fiică, mamă, bunică, actriță, artistă și spirit empatic pe care doar visele ar fi putut să-l creeze. Am fost binecuvântați să o avem. Acum zboară alături de îngerii ei”, a transmis Laura Dern, arată Dailymail.co.uk.
Diane Ladd a fost actriță de film și de televiziune și a fost recunoscută pentru modul în care și-a interpretat rolurile. De-a lungul timpului, actrița de 89 de ani primise mai multe nominalizări la Premiile Oscar. Printre filmele în care a avut apariții notabile se numără:
A avut apariții în peste 200 de filme și emisiuni TV.
Sursă foto: Profimedia