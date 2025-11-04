Prima pagină » Știri externe » Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani

Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani

04 nov. 2025, 08:38, Știri externe
Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani
Actrița Diane Ladd a murit la 89 d ani / foto: Profimedia

Este doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Decesul a fost confirmat de fiica sa, Laura Dern.

Actrița nominalizată la Oscar a decedat în locuința sa din Ojai, California. Fiica ei, Laura Dern, i-a adus un omagiu plin de emoție. Cele două au avut o relație apropiată, iar fiica sa a denumit-o drept „eroină” și o „mamă minunată”. Fiica i-a fost alături în ultimele clipe de viață.

În urmă cu câteva luni, a decedat și soțul actriței.

„Eroina mea extraordinară și mama mea minunată, Diane Ladd, s-a stins din viață în această dimineață, în casa ei din Ojai, California, cu mine alături. A fost cea mai minunată fiică, mamă, bunică, actriță, artistă și spirit empatic pe care doar visele ar fi putut să-l creeze. Am fost binecuvântați să o avem. Acum zboară alături de îngerii ei”, a transmis Laura Dern, arată Dailymail.co.uk.

Diane Ladd a fost actriță de film și de televiziune și a fost recunoscută pentru modul în care și-a interpretat rolurile. De-a lungul timpului, actrița de 89 de ani primise mai multe nominalizări la Premiile Oscar. Printre filmele în care a avut apariții notabile se numără:

  • „Alice Doesn’t Live Here Anymore” (1974);
  • „Chinatown” (1974);
  • „The November Plan” (1976);
  • „Addie and the King of Hearts” (1976);
  • „Wild at Heart” (1990);
  • „Joy” (2015);
  • „Chesapeake Shores” (2016 – 2022, apariții în 46 de episoade);
  • „Gigi & Nate” (2022);
  • „Isle of Hope” (2022).

A avut apariții în peste 200 de filme și emisiuni TV.

  • Diane Ladd a fost nominalizată de 3 ori la Premiile Primetime Emmy;
  • Actrița a fost nominalizată de 4 ori la Globurile de Aur;
  • A câștigat Globul de Aur pentru rolul interpretat în sitcomul „Alice” (1980–1981).

Autorul recomandă:

DOLIU pe scena muzicii folk internațională. Archie Fisher, vocea BBC și simbol al folkului scoțian, s-a stins din viață la 86 de ani

Fostul copil-minune din „Fresh Prince of Bel-Air”, Floyd Roger Myers Jr., a murit la doar 42 de ani

Doliu în lumea cinematografică. Actrița June Lockhart a murit la 100 de ani

A MURIT românul devenit faimos după ce le-a dăruit palincă de gutui Regelui Charles și Papei Francisc. Cine a fost Sandu de la Pericei

Sursă foto: Profimedia

Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
Donald Trump confirmă: SUA vor relua testele cu arme nucleare
AUTO Ce amendă riști dacă îți parchezi mașina pe spațiul verde. Codul Rutier vine cu sancțiuni drastice, cât un salariu minim NET pe economie
08:43
Ce amendă riști dacă îți parchezi mașina pe spațiul verde. Codul Rutier vine cu sancțiuni drastice, cât un salariu minim NET pe economie
EVENIMENT Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: „După ani de procese, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect”
08:37
Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: „După ani de procese, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect”
FLASH NEWS Reacția MAE după moartea românului de la Roma: „Toți am sperat până la ultima clipă”. Care este starea celuilalt român prins sub dărâmături
08:33
Reacția MAE după moartea românului de la Roma: „Toți am sperat până la ultima clipă”. Care este starea celuilalt român prins sub dărâmături
ANCHETĂ Bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene
08:32
Bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene
REACȚIE Nicuşor Dan a transmis CONDOLEANȚE şi mulţumeşte salvatorilor italieni care s-au luptat 11 ore să salveze viaţa românului de sub dărâmături, la Roma
08:28
Nicuşor Dan a transmis CONDOLEANȚE şi mulţumeşte salvatorilor italieni care s-au luptat 11 ore să salveze viaţa românului de sub dărâmături, la Roma
SPORT FC Botoșani încheie turul Superligii pe primul loc. „Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puține goluri primite”
08:24
FC Botoșani încheie turul Superligii pe primul loc. „Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puține goluri primite”