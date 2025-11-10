Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îl trimite în secret la Beijing pe directorul FBI, Kash Patel, pentru a discuta despre traficul cu fentanil

10 nov. 2025, 15:51, Știri externe
Directorul FBI a făcut săptămâna trecută o vizită neanunțată în China, unde a discutat despre problema traficului cu fentanil și aspecte legate de aplicarea legii, precizează Reuters. Vizita a avut loc la scurt timp după summit-ul dintre Donald Trump și Xi Jinping în Coreea de Sud, unde ambii lideri au căzut de acord asupra reducerii traficului cu opioide în Asia. Surse spun că Patel a zburat vineri în China, s-a întâlnit cu oficialii chinezi sâmbătă, iar vizita acestuia a durat o zi.

Vizita lui Kash Patel la Beijing nu a fost anunțată oficial nici de Statele Unite, nici de China. Întrebat despre vizita directorului FBI în China, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Chin, Lin Jian, a declarat că nu a fost înștiințat de această vizită.

La finalul lunii octombrie se știa că directorul FBI urmează să facă o vizită în China, în contextul în care autoritățile din SUA au luat măsuri drastice împotriva furnizorilor de internaționali de substanțe chimice legate de fentanil.

China vrea să oprească traficul cu fentanil în Asia

La summit-ul din Coreea de Sud, Donald Trump a fost de acord să reducă tarifele comerciale cu China cu 10% după ce chinezii au acceptat să colaboreze cu partea americană pentru a combate traficul de fentanil din Asia, se arată în rezumatul întâlnirii dintre Donald Trump și președintele chinez. China s-a angajat să oprească fluxul de substanțe din Asia care sunt folosite la fabricarea fentanilului în Statele Unite.

„China va lua măsuri semnificative pentru a opri fluxul de fentanil către Statele Unite. Mai exact, China va opri transportul anumitor substanțe chimice desemnate către America de Nord și va controla strict exporturile anumitor alte substanțe chimice către toate destinațiile din lume”, arată documentul postat pe pagina oficială a Casei Albe”.

Piața drogurilor din Statele Untie este dominată în prezent de fentanil, un opioid sintetic puternic și letal, care provoacă majoritatea decesurilor asociate cu consumul de droguri și afectează în special grupurile vulnerabile. Fentalilul este distribuit în Statele Unite de cartelurile din Mexic, care folosesc compuși chimici importați din China.

Combaterea fentanilului, principala preocupare a lui Kash Patel

Kash Patel și Donald Trump au făcut din combaterea fantanilului o piatră de temelie a politicilor antidrog din Statele Unite și au acuzt constant China pentur că alimentează criza drogurilor din Statele Unite.

„Trebuie să recunoaștem că a existat o explozie a criminalității, și nu s-a întâmplat într-o lună sau șase luni. S-a întâmplat de-a lungul anilor, din cauza abordărilor laxe a administrației anterioare împotriva criminalității, iar infractorii violenți au profitat de asta. Așa că FBI-ul, sub conducerea mea, a intervenit și a spus: «Ok, criminalitatea violentă explodează»”, a declarat șeful FBI, Kash Patel.

La începutul lunii octombrie, Patel menționa pe pagina de socializare X că, în doar 3 luni, în SUA s-au făcut peste 8,600 de arestări și s-au confiscat 44.500 kg de cocaină ți 421 kg de fentanil. Toată această cantitate era suficientă pentru a omorî 50 de milioane de americani.

În luna august, directorul FBI preciza într-o conferință de presă că în prima jumătate a anului 2025 s-au realizat 19,000 de arestări, dublu față de anul precedent. Mai mult, au fost identificate peste 4,000 de victime copii, din cauza traficului de droguri (cu 33% mai mult față de 2024).

„Numai anul acesta, sub administrația președintelui Trump, am avut peste 4.000 de victime minore identificate și găsite. Aceasta reprezintă o creștere de 33% față de aceeași perioadă a anului trecut. O creștere de 33%. Până în prezent, am avut o confiscare de 1.500 de kilograme de fentanil. Aceasta reprezintă o creștere de 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Și, ca să punem lucrurile în perspectivă, 1.500 de kilograme de fentanil sunt suficiente pentru a ucide 115 milioane de americani”, a declarat Kash Patel într-o  declarație de presă în luna august la care a participat și Donald Trump. 

Războiul lui Donald Trump cu drogurile

De când și-a început al doilea mandat de președinte, Donald Trump a manifestat o campanie agresivă împotriva cartelurilor de droguri, inclusive atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate că transport droguri în Caraibe. Trump a spus că scopul său este eliminarea traficanților de droguri prin mijloace letale – „vom ucide pur și simplu oamenii care introduc droguri în țara noastră,” fără a cere neapărat o declarație formală de război din partea Congresului.

Pete Hegseth, Secretarul de Război al Statelor Unite, postează zilnic pe pagina de X cum trupele americane din Caraibe distrug ambarcațiunile care transportă dronguri.

„La ordinul președintelui Trump, două atacuri chinetice letale au fost efectuate asupra a două nave operate de organizațiile teroriste. Serviciile noastre de informații știau că aceste nave erau asociate cu traficul ilicit cu narcotice, transportau droguri și foloseau o rută de tranzit cunoscută pentru traficul de narcotice în Pacificul de Est”, a declarant Pete Hegseth, Secretarul de Război pe X.

