🚨 Sarkozy află dacă va ieși, astăzi, din închisoare. Curtea de Apel din Paris examinează cererea de eliberare a politicianului. Ce posibilități există

10 nov. 2025, 10:03, Z
11:41

Parchetul a solicitat eliberarea lui Nicolas Sarkozy sub control judiciar

Nicolas Sarkozy a fost audiat prin sistem de videoconferință din închisoarea La Santé, unde este încarcerat de 20 de zile. El a apărut pe ecran, în timpul audierii, purtând o jachetă, un pulover și o cămașă albastră.

Fostul președinte francez a declarat că încarcerarea a fost „foarte grea” și „epuizantă” pentru el. 

De asemenea, el a ținut să aducă un omagiu personalului penitenciarului care „a făcut acest coșmar (…) suportabil”.

În timpul pledoariei finale, unul dintre avocații fostului președinte a susținut că „detenția constituie o amenințare la adresa lui Nicolas Sarkozy, nu invers”.

„De aceea a fost plasat în izolare” în închisoare și a beneficiat de protecția a doi ofițeri aflați în detenție, a subliniat avocatul Christophe Ingrain.

10:48

Soția lui Nicolas Sarkozy este prezentă la audiere

Carla Bruni, împreună cu fiii fostului președinte, Pierre și Jean Sarkozy, participă la dezbateri din sala de judecată. Nicolas Sarkozy va depune mărturie prin videoconferință.

Curtea de Apel din Paris examinează, luni, cererea de eliberare din închisoare a fostului președinte, Nicolas Sarkozy.

Audierea este publică și se desfășoară la fostul palat care găzduiește Curtea de Apel, pe Île de la Cité, la Paris, relatează BFMTV.

Fostul lider de dreapta este încarcerat la închisoarea La Santé din Paris, din 21 octombrie, în urma condamnării în procesul libian – o detenție fără precedent pentru un fost președinte în istoria Republicii Franceze.

Pentru audierile de eliberare pe cauțiune, nu este nevoie să se transporte prizonierii. Prin urmare, Nicolas Sarkozy nu va fi prezent fizic. El va fi audiat prin videoconferință, cu excepția cazului în care alege să nu se prezinte și preferă să-și lase avocații săi să îl reprezinte. Această ultimă opțiune pare puțin probabilă, prcizează BFMTV.

Dacă Nicolas Sarkozy este prezent prin videoconferință de la închisoarea La Santé, președintele curții de apel îl va ruga să își declare numele. Apoi, va citi un rezumat al faptelor și al condamnării sale.

Avocații apărării, Christophe Ingrain și Jean-Michel Darrois, își vor pleda apoi cauza, explicând de ce, în opinia lor, locul lui Nicolas Sarkozy nu este în închisoare, argumentând că cele șapte criterii pentru arestarea preventivă pot fi perfect îndeplinite odată cu eliberarea sub supraveghere judiciară.

Acestea includ interdicția de a vorbi cu alte părți implicate în dosar sau interdicția de a părăsi teritoriul francez.

Conform articolului 144 din Codul de procedură penală, menținerea detenției este posibilă numai dacă aceasta este „singurul mijloc” de a proteja probele, de a preveni presiunile sau coluziunea, de a preveni fuga sau recidiva sau de a proteja persoana.

O decizie este posibilă astăzi.

Decizia curții de apel ar putea fi pronunțată astăzi, deși nimic nu este încă sigur. Dacă Nicolas Sarkozy va fi eliberat, acesta ar putea părăsi închisoarea în câteva ore, odată ce formalitățile administrative pentru eliberarea sa vor fi finalizate.

Fostul președinte poate fi eliberat fără supraveghere judiciară, eliberat sub supraveghere judiciară sau plasat în arest la domiciliu cu o brățară electronică, montată în zilele următoare.

Dacă rămâne în arest preventiv, avocații săi pot depune o nouă cerere de eliberare în aceeași zi. Aceasta poate continua până la procesul său de apel în cazul libian, care este așteptat în lunile următoare.

Fostul președinte execută o pedeapsă de cinci ani de închisoare – cu mandat de arestare amânat, dar cu executare provizorie – după ce a fost condamnat pentru conspirație legată de presupusa finanțare a campaniei sale prezidențiale din 2007 de către Libia.

