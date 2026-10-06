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Emmanuel Macron, martor la primul test al rachetei balistice M51.3 de pe un submarin nuclear: „Pentru a fi liber, trebuie să fii temut”

Emmanuel Macron, martor la primul test al rachetei balistice M51.3 de pe un submarin nuclear: „Pentru a fi liber, trebuie să fii temut”
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Franța a efectuat marți primul test al noii rachete balistice M51.3 direct de pe un submarin nuclear operațional, în largul coastei Finistère. Președintele Emmanuel Macron a urmărit îndeaproape operațiunea de la bordul fregatei multi-misiune Auvergne, de unde a transmis și un mesaj în contextul tensiunilor de pe scena mondială: „Pentru a fi liber, trebuie să fii temut”, relatează BFM.

„Pentru Franța, dincolo de această șansă de acceptare reușită, este o demonstrație extraordinară de credibilitate și un pas semnificativ înainte. Astăzi suntem mai puternici și cred că mesajul a fost recepționat tare și clar”, a spus Emmanuel Macron, care a fost martor la testul militar.

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Testul a avut loc în largul coastelor regiunii franceze Bretania. Racheta lansată nu a avut încărcătură nucleară și a fost monitorizată pe tot parcursul zborului înainte de a cădea în siguranță în Oceanul Atlantic, la sute de kilometri de coastă. Această lansare a validat capacitatea submarinului nuclear strategic Le Vigilant de a folosi sistemul de rachete M51 după ce a trecut printr-o perioadă de revizie, lucrări tehnice și reparații.

Racheta M51.3 reprezintă cea mai nouă variantă modernizată a rachetelor balistice strategice mare-sol ale Franței, dezvoltate de gigantul ArianeGroup. Versiunile de rachete din această familie ating o rază de acțiune estimată între 8.000 și 10.000 de km la viteze de până la Mach 25. Noua versiune, testată marți, oferă o precizie sporită, o rază extinsă de acțiune și o capacitate superioară de penetrare împotriva sistemelor moderne de apărare antirachetă.

„Acest lucru răspunde dorinței președintelui Republicii de a asigura credibilitatea operațională pe termen lung a forțelor nucleare, la nivelul cerut de mediul internațional”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării francez.

Doctrina militară nucleară a Franței se bazează pe două componente principale: cea aeriană și cea oceanică. Cea din urmă este considerată de Paris drept garantul suprem, deoarece submarinele nucleare ascunse în adâncuri oferă o capacitate de ripostă sigură, fiind imposibil de localizat și distrus printr-un prim atac. Din anul 1972 și până în prezent, Franța deține cel puțin un submarin nuclear strategic în patrulare pe mare. În momente de criză, precum începutul conflictului din Ucraina din anul 2022, numărul submarinelor nucleare trimise simultan pe mare poate fi suplimentat la trei.

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