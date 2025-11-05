Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Un semnal planetar: Victoria la New York a Extremistului de Stânga Zohran Mamdani

05 nov. 2025, 11:43, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre victoria de la New York a lui Zohran Mamdani, candidatul Partidului Democrat.

„În mai multe jurnale video din ultima vreme am atras atenția asupra unui eveniment pe cale de a se împlini, și iată că s-a împlinit, și anume victoria extremei stângi în New York prin câștigarea spectaculoasă a postului de primar de către Zohran Mamdani, de 34 de ani. Donald Trump l-a numit «nebun comunist 100%». Absolut fals. Mamdani nu este comunist, este la stânga comuniștilor. Asta nu vrea să înțeleagă nimeni de pe planetă.

Cine cunoaște cât de cât istoria comunismului își dă seama că prin această victorie, prin victoria unei extremiste de stânga în Irlanda, prin ceea ce face Mélenchon în Franța, avem de-a face cu ivirea unui fenomen, care va devasta capitalismul, și anume valul de extremă stângă. Vă dau un exemplu în Franța. Socialiștii sunt, deja, capitaliști. La stânga lor sunt comuniștii, oameni de treabă, Parlament, au intrat, deja, în elită. Și la stânga comuniștilor este Mélenchon, cu nesupușii”, a spus Ion Cristoiu.

„Oamenii merg către extreme”

„Încă o dată, este extrema stângă. Dau un exemplu cu ce a câștigat el. Lenin e biet copil, încă o dată. Să crească impozitul pe profit al companiilor. Să înghețe chiriile pentru locuințe, transport public gratuit, magazine alimentare de stat, taxă de 2% pentru newyorkezii care câștigă peste 1 milion de dolari. Crearea unui sistem public de îngrijire a copiilor și creșterea salariului minim la 30 de dolari pe oră până în 2030. La acestea se adaugă poziția sa pro-Palestina, anti-Israel, dar așa cum nu s-a mai întâlnit în ultimul veac. Deci, este extremă stângă. Ia de la bogați și dă la săraci. El, sigur, a câștigat alegerile primare în cadru democratic. Adevărata democrație e ăla cu omul care a candidat independent și reprezintă pe democrați. Democrații sunt chiar ei stânjeniți.

Pentru că, repet, în inima capitalismului, New York și America, a câștigat unul (…) cu aceste făgăduieli electorale. Stimați urmăritori, este limpede. Partidele tradiționale care întruchipează capitalismul se compromit în fiecare minut. Și, atunci, oamenii merg către extreme – extremă dreaptă și extremă stângă. De ce? Pentru că aici găsesc partide care cer credință”, a spus Ion Cristoiu.

