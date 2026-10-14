După 30 de ani, fostul lider de bandă care a orchestrat uciderea lui Tupac Shakur a fost condamnat la închisoare pe viață

Duane „Keffe D” Davis, fost lider al unei bande din Statele Unite, a fost condamnat marți la 40 de ani până la închisoare pe viață pentru implicarea în uciderea rapperului Tupac Shakur, împușcat mortal în 1996, în Las Vegas. Davis, în vârstă de 63 de ani, fusese găsit vinovat în august de crimă de gradul întâi. Avocatul său a anunțat că va contesta condamnarea.

Davis a primit două pedepse consecutive

Davis a fost condamnat la două pedepse consecutive, fiecare cuprinsă între 20 de ani și închisoare pe viață: una pentru crimă și cealaltă pentru folosirea unei arme mortale.

În timpul audierii, care a durat aproximativ o oră, fostul lider de bandă nu a arătat nicio emoție. Îmbrăcat în uniformă albastră de deținut și încătușat în jurul taliei, el a avut un scurt schimb de replici cu judecătoarea Carli Kierny privind reducerea pedepsei pentru perioada petrecută deja în detenție.

Când a fost întrebat dacă mai are ceva de spus înainte de pronunțarea sentinței, Davis a cerut să-i fie restituite bunurile ridicate de anchetatori din locuința sa.

„Vreau doar să-mi primesc lucrurile înapoi, cele pe care mi le-au luat din casă”, a declarat el în fața instanței. Întrebat de judecătoare dacă mai dorește să adauge ceva, Davis a răspuns: „Sunt bine. Cu siguranță voi face apel în acest caz”.

Avocatul său, Michael Sanft, a anunțat, de asemenea, că va contesta condamnarea.

Sora lui Tupac Shakur a vorbit în fața instanței

Sekyiwa Shakur, sora rapperului, în vârstă de 51 de ani, a susținut marți o declarație emoționantă în fața instanței, în care a vorbit despre fratele său și despre valorile pe care mama lor a încercat să i le transmită.

Ea a spus că mama lor l-a crescut pe Tupac pentru a deveni un activist pentru drepturile omului și l-a învățat că poate contribui la schimbarea lumii în bine.

„El a crezut-o”, a spus Sekyiwa Shakur în fața judecătoarei. „A ieșit în lume pentru a face asta. Și cred că ar fi reușit”.

La rândul său, judecătoarea Carli Kierny i-a spus lui Davis că afirmațiile sale despre schimbările pe care le-ar fi făcut în viață și despre faptul că ar fi trecut peste trecutul său nu sunt suficiente.

„Nu ai dreptul să-l iei pe un om de lângă familia lui. Nu ai dreptul să-i iei viața, întregul viitor, și să scapi pur și simplu. Mai ales când acel om este Tupac Shakur. Lumea nu l-a uitat niciodată pe el și moartea lui, și nici Las Vegasul. Ne-a luat 30 de ani, dar în acest moment, vei fi adus în fața justiției pentru ceea ce ai făcut pe 7 septembrie 1996. În conformitate cu legile statului Nevada, ești declarat vinovat de omor de gradul întâi cu folosirea unei arme letale, o infracțiune gravă.”

Uciderea rapperului a rămas neelucidată aproape trei decenii

Tupac Shakur a fost împușcat în timp ce se afla pe scaunul pasagerului unui autoturism condus de Marion „Suge” Knight, director muzical și cofondator al casei de discuri Death Row Records. Atacul a avut loc în Las Vegas, în septembrie 1996, iar rapperul a murit la spital șase zile mai târziu. Avea 25 de ani.

Până la arestarea lui Davis, în 2023, cazul rămăsese unul dintre cele mai cunoscute dosare de crimă nerezolvate din Statele Unite.

Davis a fost singura persoană pusă sub acuzare în legătură cu uciderea lui Shakur. Deși a fost condamnat pentru organizarea atacului, autoritățile nu au stabilit în mod definitiv cine a tras focurile de armă care l-au ucis pe rapper.

Anchetatorii au declarat că îl suspectau de mult timp pe Davis, dar nu aveau suficiente probe pentru a-l acuza. Situația s-a schimbat după ce acesta a vorbit public despre implicarea sa în incident, în apariții în presă și în volumul autobiografic „Compton Street Legend”.

Declarațiile sale, alături de înregistrările unor întâlniri confidențiale cu anchetatorii, au reprezentat o parte importantă a probelor prezentate de procurori în proces.

O bătaie într-un cazinou ar fi declanșat atacul

Potrivit procurorilor, Davis a pus la cale uciderea rapperului pentru a răzbuna bătaia pe care nepotul său ar fi primit-o de la Shakur și de la membrii anturajului acestuia, în interiorul cazinoului MGM Grand din Las Vegas, pe 7 septembrie 1996.

Conflictul a avut loc pe fondul rivalității dintre două bande din zona Los Angeles: South Side Compton Crips, al cărei lider se declara Davis, și Mob Piru, grupare asociată cu Tupac Shakur, Suge Knight și casa de discuri Death Row Records.

Membrii celor două grupări se aflau în Las Vegas pentru a urmări un meci de box pentru titlul mondial la categoria grea, între Mike Tyson și Bruce Seldon.

Conform relatării făcute ulterior de Davis poliției, într-o anchetă fără legătură cu uciderea rapperului, acesta și-a urcat nepotul și alți doi apropiați într-un Cadillac alb și a pornit în căutarea lui Shakur și Knight, pentru a regla conflictul.

Davis a declarat că a dat o armă celor doi bărbați aflați pe bancheta din spate a mașinii. Unul dintre ei ar fi tras prin geam după ce autoturismul s-a apropiat de vehiculul în care se aflau rapperul și Suge Knight.

Tupac Shakur a fost lovit de patru gloanțe și a murit șase zile mai târziu, la spital. Knight a suferit o rană ușoară, provocată de un fragment de glonț care l-a atins la cap.

Davis nu a fost acuzat că a tras personal focurile de armă. Legislația din Nevada permite însă condamnarea pentru crimă a unei persoane care a participat la organizarea sau comiterea acesteia, chiar dacă nu a tras.

Cei trei bărbați care se aflau în Cadillac alături de Davis în noaptea atacului au murit între timp.

Tupac Shakur a devenit unul dintre cei mai influenți rapperi din istorie

Moartea lui Tupac Shakur a avut un impact major asupra muzicii hip-hop și a amplificat imaginea violenței asociate scenei rap din anii 1990, în special pe fondul rivalității dintre artiștii de pe Coasta de Est și cei de pe Coasta de Vest a Statelor Unite.

Rapperul era cunoscut pentru versurile directe, în care aborda violența, viața în cartierele sărace, sexualitatea și experiențele personale. Albumul său „All Eyez on Me”, al patrulea album de studio, a fost lansat cu câteva luni înainte de moartea sa.

După moarte, popularitatea sa a continuat să crească, iar în 2017 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame.