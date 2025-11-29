Prima pagină » Știri externe » Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile” credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari

Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile" credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari

Ruxandra Radulescu
29 nov. 2025, 18:09, Știri externe
Emiratele Arabe Unite ridică un nou resort turistic de lux în Ras Al Khaimah, al 6-lea cel mai populat oraș. Construcția evoluează rapid, un turn enorm se înalță deasupra mării pe o insulă artificială. Va găzdui magazine de lux, spectacole și restaurante rafinate – „o destinație opulentă și distractivă pe plajă”, se arată pe site. Cea mai mare atracție însă, este în mare parte nemenționată: primul cazinou din Emirate, o țară, care, din motive religioase, a avut o abordare ezitantă, transmite Financial Times

Complexul Wynn Resorts, cu 1.542 de camere, din emiratul Ras Al Khaimah, urmează să se deschidă în 2027 și reprezintă cea mai mare investiție străină în industria ospitalității țării. Valoarea proiectului: 5,1 miliarde de dolari.

Deși mai multe țări din Emirate permit vânzarea reglementată de carne de porc și alcool, subiectul jocurilor de noroc, care sunt interzise de Islam, rămâne un subiect sensibil.

Primul cazinou din Emirate, între religie și dezvoltare economică: „Vorbim despre un sector care ar contribui cu adevărat la economie”

În 2013, Emiratele Arabe a creat o autoritate de reglementare pentru jocuri de noroc: nu folosește cuvântul jocuri de noroc și doar resortul Wynn’s Ras Al Khaimah, cu sediul în Las Vegas, a obținut până acum o licență de cazinou.

Cazinoul Wynn Resort din Las Vegas, Nevada FOTO profimedia

Cazinoul Wynn Resort din Las Vegas, Nevada FOTO profimedia

Directorii proiectului subliniază că pariurile reprezintă o mică parte din oferta stațiunii. Iar susținătorii susțin că acest lucru va ajuta la diversificarea economiei, va atrage turiști și va reprezenta un punct de atracție pentru rezidenții străini care reprezintă aproximativ 90% din locuitorii Emiratelor Arabe Unite.

„Nu sunt imam (n.r. preot musulman sursa Merriam Webster)”, a declarat Abdulla Al Abdouli, director executiv al Marjan, dezvoltatorul insulei care găzduiește stațiunea și partener în joint venture-ul cu Wynn, care nu a comentat pentru articol.

„Nu vorbim despre halal sau haram, vorbim despre un sector economic care… ar contribui cu adevărat la economie”, a spus Abdouli, referindu-se la termenii religioși pentru permis și interzis.

Pentru regiunea Ras Al Khaimah, care nu are petrol și are o rată a șomajului de 7%, resortul de lux promite mai multe locuri de muncă, mai mulți rezidenți și mai multe venituri guvernamentale.

Cu o cifră de afaceri de 12 miliarde de dolari, PIB-ul anual al țării este de aproximativ o treime din cel al Dubaiului numai în primul trimestru al acestui an, care se ridica la 32,6 miliarde de dolari.

Primele consecințe ale proiectului de lux: prețurile locuințelor au sărit în aer

Proiectul are deja un impact. Prețurile proprietăților în Ras Al Khaimah, unde trăiesc 400.000 de locuitori, s-au majorat, activitatea comercială a crescut vertiginos, iar școlile de limbi filipineze și ruse s-au deschis, potrivit lui Abdul Rahman Alshayeb Alnaqbi, directorul general al Departamentului de Dezvoltare Economică din Ras Al Khaimah.

Abdouli a declarat că 100 dintre cetățenii orașului lucrau deja la construcția proiectului, în timp ce majoritatea materiei prime erau furnizate de companii locale.

Mulți consideră că disponibilitatea Emiratelor Arabe Unite de a pune la dispoziție anumite vicii lucrătorilor străini a oferit regiunii un avantaj în atragerea străinilor față de zona vecină, Arabia Saudită.

Alături de alte țări din Emirate, precum  Dubai – cea mai mare ca populație – permite vânzarea de alcool în baruri, pub-uri și magazine desemnate cu licență. Persoanele care nu sunt musulmane pot cumpăra carne de porc. Și, deși prostituția este ilegală, este răspândită în zona comercială aglomerată.

Principalul motiv pentru legalizarea pariurilor: „Prevenirea activităților clandestine”

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES – FEBRUARY 28: Muslims gather to perform the first Taraweeh prayer at Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi, United Arab Emirates on February 28, 2025. Mohammed Zarandah / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Populația Emiratelor Arabe Unite „este foarte diversă în ceea ce privește originile culturale și religioase”, a declarat Mohammed Baharoon, directorul general al centrului de cercetare politică B’huth din Dubai. „Sunt oameni care locuiesc cu noi. Au propriile lor practici culturale.”

„Principalul motiv” pentru legalizarea pariurilor este „a preveni ca aceste activități să devină clandestine”, a adăugat Baharoon.

Emiratele Arabe Unite a avut probleme cu jocurile de noroc ilegale, în special cu aranjarea meciurilor de cricket legate de grupări infracționale organizate din India în emiratul Sharjah în anii 1990. Au existat și rapoarte mai recente despre grupuri de pariuri chineze care operează din țară.

În august, ministerul de Interne a declarat că a arestat un cetățean chinez căutat de Beijing pentru conducerea unei rețele criminale care administrează „site-uri de jocuri de noroc frauduloase”.

Primul cazinou din Emiratele Arabe vrea să atragă diplomații arabi, care pariază în Occident

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES – FEBRUARY 28: Muslims gather to perform the first Taraweeh prayer at Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi, United Arab Emirates on February 28, 2025. Mohammed Zarandah / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Cetățenii din Emirate merg adesea în alte părți pentru a paria. Unii se implică în jocuri de noroc în timpul vacanțelor din Londra și Monaco.

Navele de croazieră care pleacă din Dubai permit jocurile de noroc odată ce ajung în apele internaționale. Diplomații din Abu Dhabi povestesc despre jucători cu mize mari care fac pariuri pe iahturi private, odată ce sunt suficient de departe de uscat.

Stațiunea Wynn speră să aducă o parte din această afacere pe uscat.

Având în vedere că Ras Al Khaimah își propune să-și tripleze numărul de vizite turistice până în 2030, noul resort de lux ar aduce un „nivel suplimentar de diversificare”, a declarat Alison Grinnell, director executiv al RAK Hospitality Holding, un partener controlat de guvern în cadrul proiectului.

Extinderea jocurilor de noroc a fost relativ lentă în alte țări din Emirate. Deși compania de jocuri de noroc și hoteluri MGM construiește un teren de 26 de acri în largul coastei Dubaiului, un proiect anunțat inițial acum opt ani, nu i s-a acordat încă o licență de cazinou.

Noua autoritate de reglementare a jocurilor de noroc — care a refuzat să fie intervievată — a autorizat 16 „furnizori de jocuri de noroc”, companii care vând produse de la sisteme de gestionare a cazinourilor la jocuri de noroc online.

Însă cazinoul Wynn este singurul pe care l-a autorizat. De asemenea, a acordat drepturile de a organiza loteria națională a Emiratelor Arabe Unite unei companii obscure numite The Game, care nu are antecedente în acest sector.

Lipsa concurenței este un avantaj pentru Wynn. Directorul executiv, Craig Billings, le-a declarat analiștilor la începutul acestui an că au proiectat rezultate financiare pentru stațiune „presupunând că vor exista mai mulți concurenți pe piață”.

„Se pare că vom fi singurii pentru o perioadă destul de lungă”, a adăugat el.

Foto: Profimedia/Envato

