„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat în Georgia, după 2 luni de detenție. Simon Leviev este acuzat că seducea femei pe internet

„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat în Georgia, după 2 luni de detenție, potrivit declarațiilor făcute de avocatul său. Simon Leviev (pe numele său real Shimon Yehuda Hayut) este acuzat că seducea femei pe internet, pe aplicațiile de întâlniri.

Vă reamintim faptul că „escrocul de pe Tinder”, pe numele său real Shimon Yehuda Hayut, fusese reținut pe 14 septembrie 2025 (duminică), pe aeroportul internațional din Batumi, Georgia. Bărbatul de origine israeliană a devenit faimos după apariția în documentarul „The Tinder Swindler” de pe Netflix, din 2022.

Prin intermediul documentarului se dezvăluiseră metodele prin care ar fi înșelat zeci de femei întâlnite pe aplicația de dating, ultizându-se de un nume fals – Simon Leviev. El pretindea pe internet că ar fi un „fiu de magnat al diamantelor”. În urma identității false și a rolului jucat pe internet, bărbatul „devalizase” femeile seduse de milioane de lire sterline. Pretextul era același în cele mai multe cazuri: așa-zisele „urgențe” financiare. Intrat în atenția autorităților, bărbatul a pledat ca fiind nevinovat, spunând că nu este „un impostor”, ci un „om de afaceri legitim”.

A fost eliberat după două luni de detenție

În luna septembrie a acestui an, tânărul fusese reținut de autoritățile din Georgia, când se afla în aeroport, la cererea Interpolului. Solicitarea a fost efectuată din partea Germaniei. Acum, la două luni distanță, timp petrecut în detenție, bărbatul a fost eliberat, susține avocata lui. Detenția și-a petrecut-o în penitenciarul din Kutaisi (vest).

Mariam Kublaşvili, avocata tânărului israelian, a susținut că Germania a renunţat la cererea de extrădare, acesta fiind eliberat. „Cazul a fost definitiv clasat”, a susținut ea, arată G4Media.ro.

Nu se cunosc, momentan, motivele pentrucare autoritățile din Germania au luat decizia să renunțe la urmărire penală a „escrocului de pe Tinder”.

Autorul recomandă:

„ESCROCUL de pe Tinder” de România. Tânăr de 24 de ani, reținut, după ce păcălit un bărbat pe o aplicație de dating. Prejudiciul e de 100.000 de lei

Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis doctor din SUA. Cine era „medicul american”, de fapt

Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”

Un bărbat a folosit inteligența artificială pentru a vorbi cu 5.000 de femei pe Tinder. Ce a urmat i-a schimbat viața

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)