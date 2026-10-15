Trump renunță la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan, atacatorul de la Fort Hood. Ce motiv a invocat președintele SUA

Președintele american Donald Trump a anunțat că execuția lui Nidal Hasan, condamnat pentru uciderea a 13 persoane în atacul armat din 2009 de la Fort Hood, nu va mai fi transmisă în direct, deși Pentagonul anunțase anterior acest plan. Trump a susținut că o astfel de transmisiune ar fi putut descuraja terorismul, dar a precizat că familiile victimelor vor putea asista la execuție.

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Trump renunță la transmisiunea în direct

Donald Trump a anunțat joi, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că execuția lui Nidal Hasan va avea loc conform programului, prin împușcare, însă nu va fi transmisă în direct.

„Cred că transmiterea în direct a execuției, pentru ca toată lumea să o vadă, ar fi putut constitui un factor puternic de descurajare, pentru ca lumea să vadă cum tratează America teroriștii și gunoaiele precum Hasan. Totuși, mulți oameni foarte buni și bine intenționați ar prefera să nu-l vadă murind, printr-o transmisiune în direct sau prin orice alt mijloc vizual”, a scris Trump.

Președintele american a precizat că execuția va avea loc conform programului, dar fără transmisiune în direct. Membrii familiilor victimelor vor putea asista personal la aceasta.

Trump și consilierii săi au discutat anularea planului

Potrivit CNN, președintele american și consilierii săi au discutat în această săptămână dacă să renunțe la planul de a transmite execuția în direct.

Surse familiarizate cu discuțiile au declarat pentru CNN că Trump nu știa inițial că Hasan este paralizat de la brâu în jos. De asemenea, președintele nu știa că secretarul Apărării, Pete Hegseth, urma să anunțe public, săptămâna trecută, că administrația intenționează să permită publicului să urmărească execuția.

Potrivit mai multor oficiali citați de CNN, Trump a susținut însă ferm executarea lui Hasan prin împușcare, decizie pe care a aprobat-o și pe care a apărat-o în repetate rânduri în public.

Planul Pentagonului a stârnit critici

Anunțul privind transmiterea în direct a execuției a provocat reacții negative atât din partea republicanilor, cât și a democraților. Potrivit CNN, planul i-a luat prin surprindere și pe angajați din cadrul Pentagonului și al armatei americane.

Opoziția publică față de această idee a fost, de asemenea, puternică. Potrivit unui sondaj ABC News/Washington Post/Ipsos publicat joi, 80% dintre adulții americani, inclusiv 64% dintre republicani, s-au pronunțat împotriva transmiterii în direct a execuției.

Execuția este programată pentru 3 decembrie

Nidal Hasan a fost condamnat pentru uciderea a 13 persoane și rănirea altor zeci în atacul armat comis în 2009 la baza militară Fort Hood din Texas.

Pete Hegseth a recomandat inițial ca Hasan să fie executat prin împușcare, iar Donald Trump a aprobat această decizie.

Execuția este programată pentru 3 decembrie, la Fort Hood. Aceasta ar urma să fie prima execuție a unui militar american prin împușcare de la Al Doilea Război Mondial și prima aplicare a pedepsei cu moartea unui membru al forțelor armate americane în ultimii 65 de ani.