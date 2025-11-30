Prima pagină » Știri externe » Explozie în Sydney — un rezervor cu substanțe chimice care a sărit în aer provoacă unul dintre cele mai mari incendii

Explozie în Sydney — un rezervor cu substanțe chimice care a sărit în aer provoacă unul dintre cele mai mari incendii

Ruxandra Radulescu
30 nov. 2025, 13:38, Știri externe

În zona industrială a Sydney-ului a explodat un rezervor cu substanțe chimice. Potrivit presei locale, două persoane au fost rănite. Incidentul a avut loc în timpul unui incendiu puternic.

Imagini publicate pe rețelele de socializare arată momentul în care o minge de foc străbate cerul metropolei Sydney și aruncă în aer bucăți de beton de mărimea pumnului și chiar un rezervor de substanțe chimice, în timp ce flăcările se ridică la o înălțime estimată la 150 m, transmite thenightly.com.au.

Peste 200 de pompieri s-au grăbit la fața locului. Echipajele de salvare au fost nevoite să se ferească de fragmentele aeriene rezultate în urma exploziei, în timp se luptau să stingă incendiul, izbucnit sâmbătă seara.

Clădirile învecinate au fost spulberate de forța exploziilor, iar doi pompieri au suferit răni minore la mâini.

„Unul dintre cele mai mari incendii”, din vestul metropolei Sydney

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Pompieri și Salvare din New South Wales a descris incidentul ca fiind „unul dintre cele mai mari incendii” pe care le-a văzut vestul orașului Sydney în ultimii ani.

Dispozitive aeriene specializate au fost desfășurate pentru a ataca incendiul de sus, în timp ce peste 50 de echipaje au lucrat la sol pentru a stinge incendiul.

Martorii spun că unda de șoc a fost atât de puternică încât a fost resimțită la câțiva kilometri distanță.

Pompierii încearcă să controleze flăcările — autoritățile avertizează despre toxicitatea fumului și cer oamenilor să stea departe de zona incidentului.

FOTO/VIDEO:X

