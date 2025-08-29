Financial Times: Trump a propus mobilizarea trupelor CHINEZE pentru menținerea păcii în Ucraina /Beijingul a semnalat că se opune ideii

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat trimiterea de trupe chineze pentru viitoarea misiune de menținere a păcii în Ucraina, părând să susțină o idee propusă inițial de Rusia, afirmă oficiali de la Washington, sub protecția anonimatului, deși, la nivel public, Casa Albă a negat informațiile.

Patru oficiali din cadrul Administrației de la Washington au declarat sub protecția anonimatului pentru cotidianul Financial Times că președintele Donald Trump a sugerat trimiterea de trupe chineze pentru misiunea de menținere a păcii care ar urma să fie mobilizată în Ucraina după un acord cu Rusia de oprire a războiului. Un alt oficial american a negat autenticitatea informațiilor, la fel și Președinția SUA.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a evocat primul ideea trimiterii de trupe chineze pentru viitoarea misiune de pace din Ucraina. Dar, în urmă cu câteva zile, Administrația Chinei a exclus posibilitatea de a participa cu trupe la eventuala misiune internațională de menținere a păcii în Ucraina, după apariția unor informații în acest sens în presa germană.

”Informațiile despre această chestiune sunt false. Poziția Chinei este coerentă și clară”, a reacționat luni Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing.

Cu toate acestea, China a semnalat că este deschisă ideii de a juca “un rol constructiv” în soluționarea conflictului militar dintre Rusia și Ucraina. Administrația Volodimir Zelenski se opune venirii trupelor chineze pe teritoriul Ucrainei, iar ideea probabil va fi respinsă și de țările europene.

Rusia a insistat, săptămâna trecută, să fie consultată de țările europene în privința capabilităților defensive și a propus implicarea Chinei în noua arhitectură strategică europeană.

“Rusia va accepta garanțiile de securitate pentru Ucraina doar dacă sunt furnizate prin participarea unor state precum China, Statele Unite, Marea Britanie și Franța”, a avertizat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Președintele Donald Trump a părut să excludă posibilitatea trimiterii de trupe americane pe teritoriul Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, sugerând că militarii vor fi detașați de țări europene, deși Moscova a respins ideea.

”Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe la sol. Sincer, nu cred că va fi o problemă, Vladimir Putin s-a săturat de asta, s-au săturat toți, dar nu se știe niciodată, vom afla despre atitudinea președintelui Putin în următoarele săptămâni, vom vedea spre ce se îndreaptă”, a afirmat președintele SUA.

Ministerul rus de Externe a insistat că Rusia nu va accepta trupe NATO pe teritoriul Ucrainei, ceea ar putea deveni o disensiune fundamentală între Moscova și țările europene. Vineri, Moscova a transmis că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie stabilite abia după un eventual acord de pace, într-un mesaj adresat țărilor europene, care poartă deja discuții despre viitorul sistem de apărare.

