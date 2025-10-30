Friedrich Merz vrea ca Turcia să se implice în securitatea Europei și dezarmarea Hamas

Cancelarul german Friedrich Merz face prima vizită oficială în Ankara și marchează o nouă abordare a Berlinului în politica externă. Merz caută un parteneriat tranzacțional cu Turcia, orientat spre consolidarea securității în Europa. Cu toate că ambele părți au ținut agendele discrete pentru această ocazie, vizita cancelarului german a semnalat încă de la început faptul că Germania dorește contribuția Ankarei la securitatea europeană.

„Turcia este un actor foarte important în aproape fiecare problemă de politică externă și de securitate care ne privește. […].Vom continua să lucrăm pe această bază și vom relua dialogul strategic. Vrem o cooperare mai strânsă în domeniul politicilor de securitate”, a declarant cancelarul german.

Președintele turc, Recep Erdogan, a afirmat că Turcia și Germania au un potențial ridicat în industria de apărare și este nevoie ca cele două țări să se concentreze pe proiecte comune. Cu această ocazie, Germania și-a dat acordul pentru achiziția a 20 de avioane Eurofighter Typhoon de către Ankara.

Merz vrea ca Erdogan să își folosească influența pentru a dezarma Hamas

„Ne dorim ca Turcia să își folosească din nou resursele în această problemă, de exemplu, să își folosească influența pentru a dezarma Hamas. Deoarece situația este încă extrem de fragilă. În Gaza trebuie să existe o administrație fără Hamas”, spune Merz.

Emine Erdogan a insistat ca Friedrich Merz să vină la Ankara împreună cu soția sa

Detaliul neașteptat al vizitei cancelarului Friedrich Merz în Turcia a fost prezența soției sale, Charlotte – o raritate pentru deplasările de acest nivel. Potrivit surselor BILD din guvernul german, ideea de a invita soția liderului german a venit personal de la prima doamnă a Turciei, Emine Erdogan.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: