Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039

Ministrul Apărării din Germania a dezvăluit miercuri un pachet de documente strategice pentru forțele armate, inclusiv prima strategie militară independentă a țării, un plan de creștere a personalului și o strategie de rezervă. Aceasta este cea mai cuprinzătoare revizuire a planificării Bundeswehr-ului din ultimele decenii. Obiectivul central al Berlinului este acela de a deveni cea mai puternică forță de luptă convențională din Europa până în anul 2039.

Boris Pistorius, ministrul apărării, a anunțat pachetul de măsuri într-o conferință de presă și le-a prezentat ca un punct de cotitură istoric. „Rareori a fost o strategie militară atât de necesară ca în această fază istorică”, a declarat Pistorius reporterilor.

„Ambiția noastră este și trebuie să fie – aceasta este și declarația cancelarului și a mea – să fim cea mai puternică armată convențională din Europa. Acolo unde este necesar, această extindere militară va fi însoțită de creșterea civilă. Componenta civilă se va extinde în principal acolo unde sprijină direct, imediat și eficient forțele armate”, a spus Pistorius.

Pregătirea armatei germane, o responsabilitate pentru Europa

Intitulată „Verantwortung für Europa”, Responsabilitate pentru Europa, strategia militară identifică Rusia drept principala amenințare și prezintă scenarii pentru potențialele atacuri asupra teritoriului NATO. Pistorius a refuzat să detalieze evaluările clasificate ale amenințărilor, despre care a spus în glumă că publicarea acestora ar fi echivalentă cu „adăugarea lui Vladimir Putin pe lista de distribuție prin e-mail”.

Întrebarea nu este de câte batalioane are nevoie armata germană, ci ce efecte trebuie să fie capabilă să producă, a declarat ministrul apărării. Planul de creștere a efectivelor militare prevede extinderea de la 185.000 de soldați cât are în prezent la 260.000 de soldați până la mijlocul anilor 2030, alături de o creștere paralelă a numărului rezerviștilor de la 60.000 în prezent la cel puțin 200.000, pentru un total combinat de 460.000 de soldați pregătiți de luptă.

Noul plan militar al Germaniei se desfășoară pe trei faze: o creștere a numărului de soldați până în 2029; o extindere a capabilităților militare până în 2035 și o fază pe termen lung, bazată pe tehnologie, până în 2039 și ulterior. Noul plan militar va intra în vigoare anul acesta și consacră toate cele trei etape în lege. Recrutarea obligatorie este luată în calcul dacă obiectivele de recrutare nu sunt atinse.

