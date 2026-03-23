Grecii se înarmează până în dinți. Ce arme vor să cumpere. Valoarea totală este de câteva miliarde de dolari

În cursul zilei de luni, 23 martie 2026, Grecia a aprobat o serie de programe de înarmare. Ministerul Apărării a anunțat că, în principal, a fost aprobată cumpărarea unui sistem de apărare aeriană multistrat. Valoarea totală este de câteva miliarde de dolari.
KYSEA, Consiliul guvernamental de securitate naţională al Greciei, a aprobat în cursul zilei de luni, 23 martie 2026, o serie de programe de înarmare. Lista conține, îndeosebi, cumpărarea unui sistem de apărare aeriană multistrat. De altfel, cuprinde și modernizarea a 38 de avioane de luptă F-16, notează Reuters.
Pentru cele două proiecte (achiziția sistemului și modernizarea avioanelor de luptă), aprobate de comisia parlamentară la începutul lui martie 2026, se estimează un cost de circa 4 miliarde de euro (4,61 de miliarde de dolari).
Grecia intenționează să modernizeze încă 38 de avioane F-16 Block 50, datând din anii 1990, cu versiunea modernă „Viper”, la un cost estimat de aproximativ un miliard de euro, scrie sursa citată. Grecia are o flotă de aproximativ 150 de avioane F-16 și a modernizat deja aproximativ 40 dintre acestea.
De asemenea, statul grec poartă o serie de discuții cu Israelul cu scopul de a cumpăra o parte din sistemele antirachetă pentru scutul său de apărare anti-rachetă şi anti-drone. Poartă denumirea de ”Scutul lui Ahile”.
”KYSEA a aprobat, de asemenea, modernizarea a patru fregate MEKO 200 şi un acord de mentenanţă pentru aeronava militară de transport C29J”, a indicat ministrul apărării, Nikos Dendias.
Coducerea pazei de coastă grecești are și o nouă căpetenie. Vice-amiralul Christos Kontorouchas a fost numit în locul vice-amiralului Tryfonas Kontizas.
”Guvernul grec a declarat că intenționează să cheltuiască în total aproximativ 28 de miliarde de euro (32 de miliarde de dolari) până în 2036 pentru a-și moderniza forțele armate, în contextul în care iese din criza datoriilor din 2009-2018 și încearcă să țină pasul cu rivalul său istoric, Turcia”, scrie Reuters.
Sursă foto: Mediafax Foto