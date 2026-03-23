Grecii se înarmează până în dinți. Ce arme vor să cumpere. Valoarea totală este de câteva miliarde de dolari

În cursul zilei de luni, 23 martie 2026, Grecia a aprobat o serie de programe de înarmare. Ministerul Apărării a anunțat că, în principal, a fost aprobată cumpărarea unui sistem de apărare aeriană multistrat. Valoarea totală este de câteva miliarde de dolari.

KYSEA, Consiliul guvernamental de securitate naţională al Greciei, a aprobat în cursul zilei de luni, 23 martie 2026, o serie de programe de înarmare. Lista conține, îndeosebi, cumpărarea unui sistem de apărare aeriană multistrat. De altfel, cuprinde și modernizarea a 38 de avioane de luptă F-16, notează Reuters.

Programe de miliarde de dolari

Pentru cele două proiecte (achiziția sistemului și modernizarea avioanelor de luptă), aprobate de comisia parlamentară la începutul lui martie 2026, se estimează un cost de circa 4 miliarde de euro (4,61 de miliarde de dolari).

Grecia intenționează să modernizeze încă 38 de avioane F-16 Block 50, datând din anii 1990, cu versiunea modernă „Viper”, la un cost estimat de aproximativ un miliard de euro, scrie sursa citată. Grecia are o flotă de aproximativ 150 de avioane F-16 și a modernizat deja aproximativ 40 dintre acestea.

De asemenea, statul grec poartă o serie de discuții cu Israelul cu scopul de a cumpăra o parte din sistemele antirachetă pentru scutul său de apărare anti-rachetă şi anti-drone. Poartă denumirea de ”Scutul lui Ahile”.

”KYSEA a aprobat, de asemenea, modernizarea a patru fregate MEKO 200 şi un acord de mentenanţă pentru aeronava militară de transport C29J”, a indicat ministrul apărării, Nikos Dendias.

Coducerea pazei de coastă grecești are și o nouă căpetenie. Vice-amiralul Christos Kontorouchas a fost numit în locul vice-amiralului Tryfonas Kontizas.

”Guvernul grec a declarat că intenționează să cheltuiască în total aproximativ 28 de miliarde de euro (32 de miliarde de dolari) până în 2036 pentru a-și moderniza forțele armate, în contextul în care iese din criza datoriilor din 2009-2018 și încearcă să țină pasul cu rivalul său istoric, Turcia”, scrie Reuters.

