Timp de câțiva ani, prezența publică a lui Dmitri Medvedev a fost influențată mai puțin de îndatoririle sale oficiale și mai mult de postările sale incendiare de pe rețelele de socializare. Acum, potrivit site-ului independent Meduza, fostul președinte reformator al Rusiei – devenit susținător al războiului – ar vrea să revină în centrul scenei, ocupând primul loc pe lista candidaților federali ai Rusiei Unite la alegerile din Duma de Stat din 2026.

La începutul acestei luni, Vedomosti a relatat că fostul președinte Dmitri Medvedev – acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și lider oficial al Rusiei Unite, partidul de guvernământ – ar putea fi în fruntea listei federale a partidului pentru alegerile din Duma de Stat.

Lista federală a partidului, care poate include până la 15 persoane, l-ar prezenta pe Medvedev fie ca unic candidat, fie ca parte a unui „prim trei” sau „a cincea parte” , au declarat sursele Vedomosti.

sau , au declarat sursele Vedomosti. Dmitri Medvedev

Publicația RBC a relatat, ulterior, că echipa de politică internă a Kremlinului și conducerea Rusiei Unite ar fi convenit deja asupra unui „scenariu de bază” care includea un „top cinci”.

Topul i-ar include pe Medvedev, ministrul de externe Serghei Lavrov, proeminentul medic din Moscova Marianna Lisenko, bloggerul pro-Kremlin și pro-război Evgheni Poddubnîi, plus Vladislav Golovin, de la organizația Yunarmiya.

Decizia finală va fi la Putin

RBC a relatat, de asemenea, că administrația Putin și Rusia Unită efectuează sondaje de opinie pentru a evalua atitudinea alegătorilor față de diverse figuri ale partidului – nu doar Lavrov, Golovin și Poddubny, ci și Anna Țivileva, ministrul adjunct al apărării al Rusiei și fiica verișoarei lui Putin, precum și Artiom Joga, un veteran al războiului Rusiei din Ucraina, care este acum trimisul lui Putin în Districtul Federal Ural.

O sursă apropiată administrației a declarat pentru Meduza că disputele pe tema listei Rusiei Unite sunt „cel puțin ceva ce pare încă viu” în politica rusă, o sferă în care concurența reală a lipsit mult timp.

În același timp, spre deosebire de sursele RBC, această sursă a spus că, fără o decizie finală din partea lui Putin cu privire la candidați, speculațiile despre listă sunt lipsite de sens.

Conform acestor surse, toate opțiunile rămân în discuție în cadrul Kremlinului și al partidului – inclusiv un „prim trei”, un „prim cinci” sau o singură figură în fruntea listei la nivel federal.

Încă nu există un acord final cu privire la componența „primului cinci” descris de RBC, au spus acestea.

descris de RBC, au spus acestea. O sursă apropiată Kremlinului a numit și alți potențiali candidați, inclusiv ministrul Apărării, Andrey Belousov, și Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și principalul negociator al Kremlinului în discuțiile cu administrația Trump.

„Medvedev trebuie să-și recapitalizeze imaginea”

Atât Vedomosti, cât și RBC au atribuit potențiala includere a lui Medvedev pe lista la nivel federal ratingului său de aprobare foarte ridicat.

Cu toate acestea, o sursă Meduza din cadrul partidului Rusiei Unite și o altă sursă care lucrează cu echipa de politică internă a Kremlinului au declarat că Medvedev însuși face eforturi active pentru a conduce lista.

Ratingul ridicat de încredere de care se bucură, susțin sursele, este în mare măsură un rezultat indus de numele său foarte cunoscut.

Totuși, atunci când li se pun întrebări deschise despre politicienii în care au încredere, rușii nu îl menționează pe Medvedev, mai notează Meduza.

„Discuțiile despre ratele de aprobare sunt doar un pretext formal pentru a-l plasa în fruntea listei. Medvedev trebuie să-și recapitalizeze imaginea – să se reintroducă atât elitelor, cât și publicului”, a declarat o sursă din interiorul Kremlinului pentru Meduza.

„În acest moment, personajul său public – un trol de internet care deține o funcție vag definită – nu se potrivește cu greutatea sa birocratică reală. Dar are o influență reală prin intermediul partidului și al poziției sale în Consiliul de Securitate, asupra industriei de apărare și asupra guvernului”, a mai precizat respectiva sursă.

Membrii guvernului rus urmează să participe la așa-numita „campanie de fundal”, Rusia Unită intenționând să organizeze forumuri în opt districte federale, la care vor participa viceprim-miniștri și miniștri de cabinet.

În calitate de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev supraveghează comisia responsabilă de recrutarea soldaților contractuali și de îndeplinirea ordinului de apărare a statului.

„El este explicit pro-război. Și oamenii s-au săturat de război”

În același timp, o sursă din interiorul Kremlinului a declarat pentru Meduza că nu toți membrii administrației Putin sunt mulțumiți de ambiția lui Medvedev de a conduce partea federală a listei de partid – o opinie împărtășită de o sursă din cadrul Rusia Unită.

Din cauza imaginii controversate a lui Medvedev, echipa de politică internă a Kremlinului va avea dificultăți în a obține noi recorduri electorale pentru Rusia Unită, a declarat pentru Meduza un strateg politic apropiat administrației Putin.

„El este explicit pro-război. Și oamenii s-au săturat de război”, a explicat strategul. Apropierea lui Medvedev pe lista partidului de alte figuri asociate cu războiul, a adăugat sursa, ar putea consolida și mai mult percepția asupra Rusiei Unite ca un „partid al războiului”.

O sursă apropiată administrației Putin, potrivit Meduza, consideră că Serghei Kiriyenko – care supraveghează blocul de politică internă al administrației – ar prefera, de asemenea, să nu-l vadă pe Dmitri Medvedev în fruntea listei partidului, deoarece acest lucru ar consolida poziția fostului președinte în cadrul sistemului.

RECOMANDAREA AUTORULUI: