Iranul este selectiv în ceea ce privește tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz: Este „deschisă doar pentru prieteni”. Ce state au primit derogare

Oficialii iranieni au declarat luni că Strâmtoarea Ormuz nu este complet închisă, însă tranzitul este supus unor condiții stricte și unui control militar riguros din partea Teheranului. Ministrul de externe, Abbas Araghchi, a spus că strâmtoarea rămâne „deschisă, dar închisă pentru inamicii noștri”, referindu-se explicit la navele din SUA, Israel și aliații acestora.

Iran permite tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz pentru statele prietene

În ciuda interdicțiilor de tranzit prin Strâmtoare a navelor „ostile”, Iranul permite tranzitul navelor deținute de China, India și Pakistan. Trei petroliere au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în ultimele zile, potrivit unor surse maritime pakistaneze și datelor de urmărire a navelor, ceea ce sugerează că Iranul ar putea acorda trecere în siguranță pentru unele transporturi de petrol. Cel mai recent petrolier pakistanez care a traversat strâmtoarea a fost „Karachi”, a declarat pentru CNN una dintre surse, de la Corporația Națională de Transport din Pakistan (PNSC), sub condiția anonimatului. Este „foarte probabil” ca trecerea în siguranță să fi fost „coordonată cu iranienii”, a declarat sursa.

Datele de urmărire a navelor de la MarineTraffic au arătat că petrolierul a tranzitat strâmtoarea duminică seara, de-a lungul coastei iraniene. Totodată, MarineTraffic a declarat că petrolierul naviga în zona economică exclusivă a Iranului și transmitea semnalul sistemului său de identificare automată (AIS), „sugerând că anumite transporturi ar putea beneficia de o trecere în siguranță negociată”.Iranul a declarat în repetate rânduri că strâmtoarea este blocată doar pentru traficul din partea inamicilor săi și a aliaților acestora. Luni, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a lăudat Pakistanul, despre care a spus că își exprimă „recunoștința sinceră” pentru că Pakistanul și-a exprimat solidaritatea cu statul iranian în cadrul conflictului cu Statele Unite.

Două nave indiene au tranzitat Ormuz în weekend

Pe lângă navele pakistaneze, două nave indiene au reușit să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în acest weekend, o altă excepție a blocadei impuse de Iran, care a paralizat transportul global de energie prin regiune. Trecerea a fost rezultatul unor negocieri directe între India și Iran, unde India a optat pentru diplomație bilaterală în loc să se alăture unei coaliții militare propuse de SUA pentru redeschiderea strâmtorii.

Unele surse diplomatice sugerează că Teheranul a permis tranzitul în schimbul eliberării a trei petroliere cu legături iraniene sechestrate de India în luna februarie. De asemenea, s-ar fi discutat despre furnizarea de medicamente și echipamente medicale către Iran. În prezent, alte aproximativ 22 de nave sub pavilion indian rămân blocate în Golful Persic, așteptând permisiunea de a ieși.

Donald Trump vrea să „forțeze trecerea” prin Ormuz

Președintele Statelor Unite a amenințat statele aliate și le-a impus să contribuie la escortarea navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Liderii europeni au respins cererile lui Trump de a contribui la asigurarea libertății navigației și au declarat că preferă alte metode, nu pe cele militare. Luni, miniștrii de externe ai Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta despre creșterea prețurilor petrolului în contextul conflictului dintre SUA și Iran.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat însă că Europa ar trebui să fie deschisă în ceea ce privește asigurarea libertății de navigație în strâmtoare, chiar dacă continentul nu susține decizia SUA-Israel de a intra în război cu Iranul.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat luni reporterilor, înainte de reuniunea de la Bruxelles, că liderii blocului comunitar se vor concentra asupra modului în care UE ar putea contribui la redeschiderea căii navigabile. „Mai întâi trebuie să discutăm ce sunt dispuse să facă statele membre în Strâmtoarea Ormuz”, a spus ea. „Desigur, nevoia de a deschide Strâmtoarea Ormuz există chiar acum.”

