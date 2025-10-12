J. D. Vance: Ostaticii israelieni ar putea fi ELIBERAȚI de Hamas „din clipă în clipă”

Vicepreședintele SUA J. D. Vance a declarat duminică că ostaticii israelieni rămași în Gaza ar putea fi eliberați „în orice moment”, înainte de termenul limită de luni, ca parte a primei faze a unui plan de pace între Israel și Hamas.

„Chiar ar trebui să fie din clipă în clipă”, a declarat vicepreședintele pentru NBC News când a fost întrebat despre momentul eliberării ostaticilor.

„Președintele Statelor Unite intenționează să călătorească în Orientul Mijlociu pentru a-i întâmpina pe ostatici luni dimineață, ora Orientului Mijlociu”, a adăugat Vance. „Ceea ce ar trebui să fie, știți, duminică seara târziu, sau luni dimineața foarte devreme aici în Statele Unite.”

Vicepreședintele a subliniat că „nu se poate spune exact momentul în care vor fi eliberați, dar avem toate așteptările – de aceea președintele pleacă – că va saluta ostaticii la începutul săptămânii viitoare”.

Donald Trump este așteptat să călătorească în Orientul Mijlociu duminică pentru o călătorie fulger în Israel și Egipt, pentru a supraveghea începutul primei faze a unui acord de pace la a cărui negociere, între Israel și Hamas, a ajutat Administrația Trump.

După ce încetarea focului a început vineri, ca parte a primei faze a acordului de pace, Israelul a început să se pregătească pentru eliberarea ostaticilor în următoarele 72 de ore, un termen limită care expiră luni la prânz, ora locală.

Mai există 48 de ostatici rămași în Gaza, dintre care Israelul crede că 20 sunt în viață.

