John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documente clasificate

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru 18 capete de acuzare: 8 fapte pentru transmiterea ilegală a informațiilor de apărare națională și 10 fapte pentru reținerea ilegală a informațiilor de apărare națională, a transmis, joi, 16 octombrie, Departamentul de Justiție al SUA, într-un comunicat.

Instanța federală a emis astăzi un rechizitoriu prin care îl acuză pe fostul consilier pentru securitate națională, John Bolton, în vârstă de 76 de ani, din Bethesda, Maryland, de infracțiuni grave, cu privire gestionarea abuzivă a informațiilor clasificate. Bolton este acuzat de fapte de transmitere a informațiilor ce vizează apărare națională (NDI) și 10 fapte pentru reținerea ilegală a informațiilor de apărare națională,

În rechizitoriu se menționează că Bolton a păstrat peste 1.000 de pagini de jurnale conținând informații top-secret și le-a împărtășit rudelor. Contul său de email a fost „spart” de Iran, expunând unele dintre secrete.