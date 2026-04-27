Kim Jong-Un promite să ajute Moscova să obțină victoria în războiul „sacru” cu Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong-un și-a reafirmat sprijinul pentru Vladimir Putin. Acesta s-a angajat să ajute Moscova să obțină victoria în „războiul său sacru” împotriva Ucrainei, au relatat luni mass-media de stat, după ce ministrul rus al Apărării, Andrey Belousov, s-a întâlnit duminică cu Kim Jong-un.

Phenianul a trimis rachete, muniție și mii de soldați pentru a ajuta Rusia în Ucraina, iar analiștii afirmă că, în schimb, Moscova furnizează ajutor financiar, tehnologie militară, alimente și energie acestei țări izolate din punct de vedere diplomatic, relatează France 24.

Coreea de Nord „va sprijini, ca întotdeauna, pe deplin politica Federației Ruse de apărare a suveranității naționale, a integrității teritoriale și a intereselor de securitate”, i-ar fi spus Kim lui Belousov, potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene (KCNA).

Liderul nord-coreean și-a exprimat „încrederea că armata și poporul rus vor obține cu siguranță victoria în acest război just și sacru”, a relatat KCNA.

Ambele părți au declarat că delegațiile lor au discutat despre consolidarea relațiilor militare. Belousov a afirmat că Moscova este pregătită să semneze un plan de cooperare pentru perioada 2027-2031.

Kim, Belousov și președintele parlamentului rus, Vyacheslav Volodin, au participat, de asemenea, la ceremonia de inaugurare a unui complex memorial dedicat soldaților nord-coreeni căzuți în Ucraina.

Într-un discurs, Kim a adus un omagiu „curajului lor de neegalat, eroismului colectiv, spiritului de luptă de neînfrânt și sacrificiului nobil”, a informat KCNA.

Evenimentul a inclus, de asemenea, un concert, un spectacol de artificii și un survol al forțelor aeriene, a relatat KCNA.

Publicul a fost impresionat de reprezentările „bătăliilor sângeroase pe viață și pe moarte” și ale „luptelor corp la corp care sfidau moartea și ale exploziilor sinucigașe eroice pe care tinerii soldați le-au ales fără ezitare”, se menționează în comunicat.

Coreea de Nord și Rusia au semnat un tratat militar în 2024, obligând ambele state să acorde asistență militară „fără întârziere” în cazul unui atac asupra celeilalte.

