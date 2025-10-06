Prima pagină » Știri externe » Liban: Guvernul analizează planul armatei de dezarmare a grupării Hezbollah

Liban: Guvernul analizează planul armatei de dezarmare a grupării Hezbollah

06 oct. 2025, 21:53, Știri externe
Liban: Guvernul analizează planul armatei de dezarmare a grupării Hezbollah

Comandantul forțelor armate din Liban a prezentat Guvernului un plan de dezarmare a grupului militant Hezbollah.

Raportul vine la o lună după ce cabinetul a discutat planul armatei ca statul să preia controlul asupra întregului arsenal militar din Liban, notează Associated Press.

Niciun detaliu din planul prezentat nu a fost făcut public, iar ministrul Informațiilor Paul Morcos le-a declarat reporterilor că Guvernul a decis să păstreze planul și toate discuțiile despre acesta „secrete”.

Hezbollah a respins planul, spunând că nu va discuta despre dezarmare atâta timp cât Israelul continuă să ocupe mai multe dealuri de-a lungul graniței și lansează atacuri aproape zilnic.

Guvernul libanez își propunea inițial să dezarmeze Hezbollah până la sfârșitul anului, dar oficialii au spus ulterior că resursele sunt prea limitate pentru a respecta termenul limită.

Planul actual se limitează la o porțiune de-a lungul graniței dintre Liban și Israel, definită ca fiind la sud de râul Litani, până la sfârșitul lunii noiembrie, înainte de a trece la faze ulterioare.

230 de milioane de dolari de la Administrația Trump pentru Armata și Poliția din Liban

Mai multe țări occidentale și arabe au oferit sprijin pentru armata libaneză, care a suferit de pe urma prăbușirii economice a țării în urmă cu șase ani.

Săptămâna trecută, Administrația Trump a aprobat 230 de milioane de dolari pentru armata și poliția din Liban.

Președintele American Task Force on Lebanon, o organizație non-profit care își propune să construiască legături mai puternice între SUA și Liban, le-a declarat luni jurnaliștilor că cele 190 de milioane de dolari pentru forțele armate și 40 de milioane de dolari pentru forțele de securitate internă vor consta în principal în instruire și echipament.

Președintele Libanului Joseph Aoun este „hotărât să ducă lucrurile (dezarmarea) la capăt”, a adăugat președintele American Task Force on Lebanon.

El a adăugat că guvernul libanez trebuie să demonstreze că nu va renunța la dezarmarea completă a Hezbollahului și a spus că o slăbiciune a planului este că „nu au un calendar exact”.

Comunitatea internațională dorește ca „armele strategice” ale Hezbollah, cum ar fi rachetele ghidate de precizie și dronele, să fie eliminate, a mai spus președintele American Task Force on Lebanon.

Peste 4.000 de oameni uciși în Liban în cel mai recent conflict Israel-Hezbollah

Cel mai recent conflict Israel-Hezbollah a ucis peste 4.000 de oameni în Liban, inclusiv sute de civili, și a provocat distrugeri estimate la 11 miliarde de dolari. În Israel, 127 de persoane au murit, inclusiv 80 de militari.

Războiul a început când Hezbollah a început să tragă rachete peste graniță pe 8 octombrie 2023, la o zi după incursiunea Hamas în sudul Israelului care a declanșat războiul din Gaza.
Israelul a răspuns cu bombardamente și atacuri aeriene în Liban, iar cele două părți au intrat într-un conflict care a escaladat într-un război în toată regula în septembrie 2024.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ONU deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor omului în AFGANISTAN, care se află sub conducerea regimului taliban

Negocierile dintre Israel și Hamas din Egipt vor dura „câteva zile.” Înființarea unei “forțe de stabilizare” în GAZA, printre subiecte

Citește și

EXTERNE ONU deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor omului în AFGANISTAN, care se află sub conducerea regimului taliban
21:35
ONU deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor omului în AFGANISTAN, care se află sub conducerea regimului taliban
EXTERNE UE alocă un MILIARD de euro pentru instrumente de inteligență artificială create în Europa. Scopul: Reducerea dependenței de SUA și Asia
21:16
UE alocă un MILIARD de euro pentru instrumente de inteligență artificială create în Europa. Scopul: Reducerea dependenței de SUA și Asia
VIDEO Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele
21:09
Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele
EXTERNE Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”
20:34
Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”
EXTERNE Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate
20:06
Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate
ENERGIE Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”
19:58
Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Actrița din „Gossip Girl” și „Anatomia lui Grey” a murit la doar 52 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Raport: Viața europeană, în pericol din cauza degradării mediului
România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online
ACTUALITATE România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online
EMISIUNI Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 7 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 7 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
ACTUALITATE Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
EXCLUSIV Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”
Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”
ACTUALITATE Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul la munte. Planificările sunt deja în toi
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul la munte. Planificările sunt deja în toi