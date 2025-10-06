Liban: Guvernul analizează planul armatei de dezarmare a grupării Hezbollah

Comandantul forțelor armate din Liban a prezentat Guvernului un plan de dezarmare a grupului militant Hezbollah.

Raportul vine la o lună după ce cabinetul a discutat planul armatei ca statul să preia controlul asupra întregului arsenal militar din Liban, notează Associated Press.

Niciun detaliu din planul prezentat nu a fost făcut public, iar ministrul Informațiilor Paul Morcos le-a declarat reporterilor că Guvernul a decis să păstreze planul și toate discuțiile despre acesta „secrete”.

Hezbollah a respins planul, spunând că nu va discuta despre dezarmare atâta timp cât Israelul continuă să ocupe mai multe dealuri de-a lungul graniței și lansează atacuri aproape zilnic.

Guvernul libanez își propunea inițial să dezarmeze Hezbollah până la sfârșitul anului, dar oficialii au spus ulterior că resursele sunt prea limitate pentru a respecta termenul limită.

Planul actual se limitează la o porțiune de-a lungul graniței dintre Liban și Israel, definită ca fiind la sud de râul Litani, până la sfârșitul lunii noiembrie, înainte de a trece la faze ulterioare.

230 de milioane de dolari de la Administrația Trump pentru Armata și Poliția din Liban

Mai multe țări occidentale și arabe au oferit sprijin pentru armata libaneză, care a suferit de pe urma prăbușirii economice a țării în urmă cu șase ani.

Săptămâna trecută, Administrația Trump a aprobat 230 de milioane de dolari pentru armata și poliția din Liban.

Președintele American Task Force on Lebanon, o organizație non-profit care își propune să construiască legături mai puternice între SUA și Liban, le-a declarat luni jurnaliștilor că cele 190 de milioane de dolari pentru forțele armate și 40 de milioane de dolari pentru forțele de securitate internă vor consta în principal în instruire și echipament.

Președintele Libanului Joseph Aoun este „hotărât să ducă lucrurile (dezarmarea) la capăt”, a adăugat președintele American Task Force on Lebanon.

El a adăugat că guvernul libanez trebuie să demonstreze că nu va renunța la dezarmarea completă a Hezbollahului și a spus că o slăbiciune a planului este că „nu au un calendar exact”.

Comunitatea internațională dorește ca „armele strategice” ale Hezbollah, cum ar fi rachetele ghidate de precizie și dronele, să fie eliminate, a mai spus președintele American Task Force on Lebanon.

Peste 4.000 de oameni uciși în Liban în cel mai recent conflict Israel-Hezbollah

Cel mai recent conflict Israel-Hezbollah a ucis peste 4.000 de oameni în Liban, inclusiv sute de civili, și a provocat distrugeri estimate la 11 miliarde de dolari. În Israel, 127 de persoane au murit, inclusiv 80 de militari.

Războiul a început când Hezbollah a început să tragă rachete peste graniță pe 8 octombrie 2023, la o zi după incursiunea Hamas în sudul Israelului care a declanșat războiul din Gaza.

Israelul a răspuns cu bombardamente și atacuri aeriene în Liban, iar cele două părți au intrat într-un conflict care a escaladat într-un război în toată regula în septembrie 2024.

Foto: Profimedia

