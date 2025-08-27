Liderii Japoniei și Indiei vor stabili OBIECTIVE comune pentru dezvoltarea cooperării în următorii zece ani

Liderii Japoniei și Indiei urmează să emită o declarație comună la sfârșitul săptămânii, angajându-se să intensifice colaborarea, punând accent pe domeniile securității și economiei.

Premierul japonez, Shigerul Ishiba, și omologul său indian, Narendra Modi, urmează să prezinte o „viziune comună” pentru dezvoltarea cooperării în următorii zece ani, cu ocazia întâlnirii care se va desfășura vineri la Tokyo.

Japonia încearcă să includă în declarația comună opoziția celor două state față de modificările unilaterale ale status quo-ului prin forță și îngrijorările serioase cu privire la exercițiile maritime periculoase, pe fondul intensificării activităților Beijingului în Marea Chinei de Est și de Sud.

Ishiba și Modi își vor exprima angajamentul de a promova o colaborare profundă între membrii coaliției globale Quad, implicând și SUA și Australia.

Japonia a stabilit obiective privind creșterea investițiilor

Cele două guverne vor desemna opt domenii de colaborare care să fie prioritare, precum securitatea economică, mobilitate și interacțiunile dintre cele două state, potrivit agenției de presă Kyodo News.

Japonia va stabili obiective care privesc o creștere a investițiilor în sectorul privat în India la 68 de miliarde de dolari în următorii zece ani și creșterea schimburilor umane cu New Delhi la 500.000 de persoane în următorii cinci ani.

De asemenea, se va stabili o nouă inițiativă bilaterală privind cooperarea în gestionarea provocărilor legare de securitatea economică, precum asigurarea unei aprovizionări stabile cu minerale critice.

După desfășurarea summitului de la Tokyo, Ishiba și Modi se vor îndrepta către prefectura Miyagi pentru a observa vehiculele de testare ale unui tren de mare viteză Shinkansen și o bază de producție a companiei de semiconductori Tokyo Electron Ltd.

