Prima pagină » Știri externe » Liderii UE discută viitorul Ucrainei la Summitul din Angola. Premierul Poloniei, Donald Tusk, susține că UE respinge o parte din planul lui Trump

24 nov. 2025, 13:17, Știri externe
Liderii UE discută viitorul Ucrainei la Summitul din Angola. Premierul Poloniei, Donald Tusk, susține că UE respinge o parte din planul lui Trump
14:00

UPDATE. Ungaria își arată sprijinul pentru planul de pace al SUA

Ministrul de externe al Ungariei afirmă că guvernele europene ar trebui să susțină pe deplin propunerea de pace susținută de SUA pentru Ucraina, propunere pe care o numește „o șansă majoră” de a pune capăt războiului, în ciuda opoziției venite din partea altpr lideri UE.

„Planul de pace în 28 de puncte reprezintă o șansă majoră de a pune capăt războiului din Ucraina. Totuși, unii lideri din Europa de Vest încearcă să îl blocheze. Poziția noastră este clară: fiecare politician european are datoria de a sprijini pe deplin și necondiționat acest plan, deoarece aceasta este alegerea rațională și umană”, a declarat ministrul de Externe al Ungariei pe X.

13:49

UPDATE. Tusk: „O parte din punctele lui Trump sunt inacceptabile”

Liderii UE au ajuns la concluzia că o parte din cele 28 de puncte ale planului de pace propus de SUA pentru Ucraina sunt inacceptabile pentru Europa, a declarat Tusk.

Europenii sunt hotărâți să rezolve problema activelor înghețate ale Rusiei până la summitul comunității din decembrie, a anunțat liderul polonez.

13:27

UPDATE. Zelenski: "Continuăm coordonarea cu partenerii europeni"

După negocierile dintre SUA și Ucraina de la Geneva, Zelenski a anunțat că el se coordonează cu liderii europeni:

„Astăzi continuăm coordonarea cu partenerii europeni. Am vorbit separat cu trei lideri: Alexander Stubb, António Costa și Gitanas Nausėda.

Am informat despre întâlnirile de ieri ale consilierilor de la Geneva – despre pozițiile părților, desfășurarea negocierilor și principalele priorități. Ucraina lucrează cât se poate de constructiv. Și acum este deosebit de important ca fiecare pas pe care îl facem împreună cu partenerii să fie bine cântărit, iar toate deciziile să fie funcționale și să asigure o pace durabilă și securitate garantată.

Este important că partenerii europeni susțin pozițiile noastre și oamenii noștri. Mulțumesc fiecărui lider, fiecărei țări din lume care ne ajută, ajută Ucraina și acționează principial”.

Liderii tuturor celor 27 de țări ale Uniunii Europene discută astăzi planul de pace pentru Ucraina și cele 28 de puncte impuse de Donald Trump în marja summit-ului UE – Uniunea Africană.

Potrivit lui António Costa, președintele Consiliului European, implementarea oricăror elemente care afectează UE și NATO este posibilă doar cu acordul tuturor statelor membre. Bruxelles-ul subliniază că sprijinul său pentru Ucraina rămâne „neclintit”, iar consultările cu Kievul și Washingtonul sunt în curs de desfășurare.

După discuțiile de duminică din Elveția, Ucraina și Statele Unite au anunțat un cadru de pace actualizat pentru a pune capăt războiului și au anunțat că lucrează în continuare pentru a rezolva diferențele de abordare. Între timp, Uniunea Europeană a venit cu propriul plan de pace pentru Ucraina, ca alternativă la documentul Statelor Unite. Liderii europeni au criticat propunerea inițială după ce a fost înmânată Kievului săptămâna trecută și au elaborat ulterior o contrapropunere.

Aspecte cheie din propunerea de pace a europenilor:

  •  Încetarea completă a focului și monitorizare internațională (SUA + Europa, sateliți, drone, inspecții terestre);
  •  Rusia este obligată să returneze toți copiii ucraineni deportați și toți civilii;
  •  Schimbul tuturor prizonierilor de război după formula „toți pentru toți”;
  •  Ucraina primește garanții juridic obligatorii de securitate din partea SUA — practic un echivalent al articolului 5 din Tratatul NATO;
  •  Nicio restricție asupra Forțelor Armate ale Ucrainei și a industriei de apărare;
  • Ucraina păstrează dreptul de a invita trupe aliate pe teritoriul ei și de a-și alege armamentul;
  •  Calitatea de membru în Uniunea Europeană este garantată. Drumul spre NATO — depinde de consens, dar ușile rămân deschise;
  •  Ucraina recâștigă controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, barajului Kakhovka, primește liberă trecere pe Nipru și control asupra peninsulei Kinburn;
  • Problemele teritoriale se discută doar după încetarea focului și de la linia actuală de control — fără impunerea de concesii;
  • Rusia va plăti despăgubiri pentru distrugeri din activele sale înghețate;
  • Sancțiunile — doar o relaxare parțială și treptată, cu un mecanism de revenire instantanee („snapback”).

Liderii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Uniunii Africane s-au întâlnit în Luanda, Angola, pentru cel de-al șaptelea summit UE-UA, având ca temă „Promovarea păcii și prosperității printr-un multilateralism eficient”.  Summitul, care marchează 25 de ani de parteneriat între cele două uniuni, precum și 50 de ani de independență pentru Angola și alte câteva țări africane, va fi coprezidat de președintele Angolei, João Lourenço, și de președintele Consiliului European, António Costa.

