Ministrul de externe al Ungariei afirmă că guvernele europene ar trebui să susțină pe deplin propunerea de pace susținută de SUA pentru Ucraina, propunere pe care o numește „o șansă majoră” de a pune capăt războiului, în ciuda opoziției venite din partea altpr lideri UE.
„Planul de pace în 28 de puncte reprezintă o șansă majoră de a pune capăt războiului din Ucraina. Totuși, unii lideri din Europa de Vest încearcă să îl blocheze. Poziția noastră este clară: fiecare politician european are datoria de a sprijini pe deplin și necondiționat acest plan, deoarece aceasta este alegerea rațională și umană”, a declarat ministrul de Externe al Ungariei pe X.