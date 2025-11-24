13:27

După negocierile dintre SUA și Ucraina de la Geneva, Zelenski a anunțat că el se coordonează cu liderii europeni:

„Astăzi continuăm coordonarea cu partenerii europeni. Am vorbit separat cu trei lideri: Alexander Stubb, António Costa și Gitanas Nausėda.

Am informat despre întâlnirile de ieri ale consilierilor de la Geneva – despre pozițiile părților, desfășurarea negocierilor și principalele priorități. Ucraina lucrează cât se poate de constructiv. Și acum este deosebit de important ca fiecare pas pe care îl facem împreună cu partenerii să fie bine cântărit, iar toate deciziile să fie funcționale și să asigure o pace durabilă și securitate garantată.

Este important că partenerii europeni susțin pozițiile noastre și oamenii noștri. Mulțumesc fiecărui lider, fiecărei țări din lume care ne ajută, ajută Ucraina și acționează principial”.