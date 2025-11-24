Macron a fost aclamat de mulțimile din Africa. Președintele francez a fost întâmpinat cu salve de tun și o paradă militară

La întoarcerea de la summitul G20 de la Johannesburg, Emmanuel Macron a făcut o escală, duminică, la Libreville, capitala statului Gabon, situat în vestul Africii centrale, unde a avut parte de o primire neașteptată. Cu steaguri și pancarte în mâini, locuitorii au ieși pe străzi și l-au aclamat pe președintele francez.

În imaginile care au făcut înconjurul internetului se poate vedea cum oamenii disperați se înghesuie să-l salute pe Macron. Înconjurat de agenții de securitate, care abia îi mai pot ține în frâu pe „admiratori“, președintele francez le face încet cu mâna și pare că nu se grăbește să-și termine plimbarea.

Șeful statului gabonez i-a oferit o primire deosebit de călduroasă omologului său francez. Pe 23 noiembrie, la Libreville, Emmanuel Macron a fost întâmpinat cu o salvă de 21 de focuri, o paradă militară de 30 de minute, urmată de o plimbare. Acestea au fost onoruri deosebit de răsunătoare pentru o vizită atât de scurtă.

După ce a salutat mulțimile de oameni pe străzile din Libreville, Emmanuel Macron s-a întâlnit cu omologul său gabonez, Brice Oligui Nguema. Președintele francez a salutat „punctul de cotitură” din Gabon în urma loviturii de stat din 2023 și a promis că îl va „sprijini” pe noul președinte în reînnoirea și transformarea economică a țării.

„30 august 2023 a fost un moment de cotitură în istoria politică a Gabonului. Ați deschis o nouă eră bazată pe reînnoire, incluziune și pluralitatea opiniilor pe care cele două țări ale noastre o împărtășesc profund”, a declarat șeful statului francez, referindu-se la lovitura de stat care a pus capăt a 55 de ani de dinastie Bongo.

„Franța a susținut tranziția încă de la început“, a declarat șeful statului francez, care consideră că 30 august 2023, data preluării puterii de către Oligui Nguema, „a deschis o nouă eră în Gabon”.

„Să știți un lucru, Franța va fi acolo, la locul ei cuvenit, acela al unui prieten care vă poate ajuta să reușiți cu spirit de respect”, a adăugat el, promițând „parteneriate reciproc avantajoase”.

Cei doi lideri au discutat apoi pe larg aspectele economice ale relației lor, în timp ce o delegație de afaceri a sosit în Gabon în urma lui Emmanuel Macron.

Macron își continuă, astăzi, turneul african început în Mauritius și Africa de Sud, în Angola.

