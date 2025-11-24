Prima pagină » Știri externe » Macron a fost aclamat de mulțimile din Africa. Președintele francez a fost întâmpinat cu salve de tun și o paradă militară

Macron a fost aclamat de mulțimile din Africa. Președintele francez a fost întâmpinat cu salve de tun și o paradă militară

24 nov. 2025, 12:41, Știri externe

La întoarcerea de la summitul G20 de la Johannesburg, Emmanuel Macron a făcut o escală, duminică, la Libreville, capitala statului Gabon, situat în vestul Africii centrale, unde a avut parte de o primire neașteptată. Cu steaguri și pancarte în mâini, locuitorii au ieși pe străzi și l-au aclamat pe președintele francez.

În imaginile care au făcut înconjurul internetului se poate vedea cum oamenii disperați se înghesuie să-l salute pe Macron. Înconjurat de agenții de securitate, care abia îi mai pot ține în frâu pe „admiratori“, președintele francez le face încet cu mâna și pare că nu se grăbește să-și termine plimbarea.

Șeful statului gabonez i-a oferit o primire deosebit de călduroasă omologului său francez. Pe 23 noiembrie, la Libreville, Emmanuel Macron a fost întâmpinat cu o salvă de 21 de focuri, o paradă militară de 30 de minute, urmată de o plimbare. Acestea au fost onoruri deosebit de răsunătoare pentru o vizită atât de scurtă.

Sursa: X/@FranceAfrique23

După ce a salutat mulțimile de oameni pe străzile din Libreville, Emmanuel Macron s-a întâlnit cu omologul său gabonez, Brice Oligui Nguema. Președintele francez a salutat „punctul de cotitură” din Gabon în urma loviturii de stat din 2023 și a promis că îl va „sprijini” pe noul președinte în reînnoirea și transformarea economică a țării.

„30 august 2023 a fost un moment de cotitură în istoria politică a Gabonului. Ați deschis o nouă eră bazată pe reînnoire, incluziune și pluralitatea opiniilor pe care cele două țări ale noastre o împărtășesc profund”, a declarat șeful statului francez, referindu-se la lovitura de stat care a pus capăt a 55 de ani de dinastie Bongo.

„Franța a susținut tranziția încă de la început“, a declarat șeful statului francez, care consideră că 30 august 2023, data preluării puterii de către Oligui Nguema, „a deschis o nouă eră în Gabon”.

„Să știți un lucru, Franța va fi acolo, la locul ei cuvenit, acela al unui prieten care vă poate ajuta să reușiți cu spirit de respect”, a adăugat el, promițând „parteneriate reciproc avantajoase”.

Cei doi lideri au discutat apoi pe larg aspectele economice ale relației lor, în timp ce o delegație de afaceri a sosit în Gabon în urma lui Emmanuel Macron.

Macron își continuă, astăzi, turneul african început în Mauritius și Africa de Sud, în Angola.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez

Le Figaro: Macron va anunța joi introducerea serviciului militar voluntar în Franța. „Dacă vrem să fim în siguranță, trebuie să-i descurajăm pe alții să vină

Citește și

EXTERNE Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
14:00
Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
CULTURĂ Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”
13:40
Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”
LIVE UPDATE 🚨 Liderii UE discută viitorul Ucrainei la Summitul din Angola. Premierul Poloniei, Donald Tusk, susține că UE respinge o parte din planul lui Trump
13:17
🚨 Liderii UE discută viitorul Ucrainei la Summitul din Angola. Premierul Poloniei, Donald Tusk, susține că UE respinge o parte din planul lui Trump
EXTERNE Răzbunarea lui Andrii Iermak – mâna dreaptă a lui Zelenski. Acuzații împotriva șefului agenției anticorupție, după scandalul din sectorul energetic
13:15
Răzbunarea lui Andrii Iermak – mâna dreaptă a lui Zelenski. Acuzații împotriva șefului agenției anticorupție, după scandalul din sectorul energetic
EXTERNE Germania este lider european pe protecție socială. 41% din cheltuielile statului se duc pe pensii, asigurări și alte beneficii
13:10
Germania este lider european pe protecție socială. 41% din cheltuielile statului se duc pe pensii, asigurări și alte beneficii
EXTERNE Cazul revoltător al „copiilor din pădure”. Cum a rămas o familie izolată din Italia fără cei 3 copii. De la ce a pornit totul, de fapt
12:50
Cazul revoltător al „copiilor din pădure”. Cum a rămas o familie izolată din Italia fără cei 3 copii. De la ce a pornit totul, de fapt
Mediafax
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Mediafax
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Bunătatea poate veni de unde nu te aștepți. Cum poți schimba ziua cuiva fără să știi?
FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
14:15
Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
VIDEO Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
14:10
Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
CONTROVERSĂ Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
14:08
Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
SPORT Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
13:59
Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
ULTIMA ORĂ Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux
13:46
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux