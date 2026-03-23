Referendumul convocat de premierul italian Giorgia Meloni pentru reformarea justiției a picat la limită după ce, conform primelor date, rezultatele arată că o pondere de 51% dintre italieni nu sunt de acord cu întrebarea adresată de guvern la referendum, în timp ce 49% au votat „Da”.

Obiectivul principal al acestei reforme judiciare, cunoscută și sub numele de „reforma Nordio”, propune separarea definitivă a carierelor judecătorilor de cele ale procurorilor și modificarea modului de selecție a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe lângă reformele din justiție, referendumul a avut și o miză politică prin care Meloni a vrut să își testeze nivelul de încredere. O înfrângere este considerată o lovitură dură pentru stabilitatea guvernului său de dreapta, după patru ani de victorii electorale.

Spre deosebire de referendumurile de anul trecut, prezența la vot a fost raportată ca fiind relativ ridicată în primele ore, ceea ce a oferit legitimitate rezultatului, indiferent de direcția acestuia.

Cum arată întrebarea pusă italienilor la referendum

„Aprobați textul legii de revizuire a articolelor 87, alineatul al zecelea, 102, alineatul întâi, 104, 105, 106, al treilea alineat, 107, primul alineat, și 110 din Constituție, aprobată de Parlament și publicată în Monitorul Oficial din 30 octombrie 2025, cu titlul «Norme în materie de organizare jurisdicțională și de instituire a Curții disciplinare»?”

Într-o postare pe platforma X, Giorgia Meloni a declarat că respectă decizia poporului, dar în același timp regretă că a ratat oportunitatea de a moderniza Italia. Cu toate acestea, acest eșec de la referendum nu schimbă cu nimic angajamentele pe care actualul guvern italian și le-a asumat.

„Suveranitatea aparține poporului, iar italienii s-au exprimat clar astăzi. Guvernul a făcut ceea ce a promis, realizând o reformă a justiției care a fost inclusă în platforma noastră electorală. Am susținut-o pe deplin și apoi am lăsat alegerea în seama cetățenilor, iar cetățenii au decis și, ca întotdeauna, le respectăm decizia. Evident, există în continuare regret pentru o oportunitate ratată de a moderniza Italia, dar acest lucru nu schimbă angajamentul nostru de a continua să lucrăm cu sârguință și hotărâre pentru bunăstarea națiunii și de a onora mandatul care ne-a fost încredințat. Vom merge mai departe așa cum am făcut-o întotdeauna: cu responsabilitate, determinare și, mai presus de toate, cu respect pentru Italia și poporul său”, a spus Meloni.

