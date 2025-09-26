Președontele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că statul său este pregătit să „contribuie la securitatea spațiului aerian danez”, în urma intruziunilor unor drone în spațiul său aerian.

„Tocmai am vorbit cu premierul danez, Mette Frederiksen. Am exprimat solidaritatea deplină a Franței cu Danemarca în urma intruziunilor repetate ale unor drone neidentificate care au afectat funcționare aeroportului din Copenhaga”, a transmis Macron.

„Franța este pregătită să ofere sprijin Danemarcei în evaluarea situației și în contribuția la securitatea spațiului danez”, a subliniat președintele francez.

Dronele au fost interceptate în noaptea de miercuri până joi deasupra aeroporturilor din Aalborg, Esbjerg, Sonderborg și a bazei aeriene militare Skrydstrup. Luni seara, drone neidentificate au zburate deasupra aeroportului din Copenhaga, blocând traficul timp de câteva ore.

Aceste „atacuri hibride” s-ar putea „multiplica”, a avertizat Mette Frederkisen, estimând că „există în primul rând o țară care reprezintă o amenințare la adresa securității europene, și anume Rusia”.

Rusia neagă acuzațiile aduse de Occident

Rusia a negat ferm implicarea în aceste survoluri, Ambasada sa de la Copenhaga denunțând o „provocare orchestrată”, potrivit France Info.

La începutul lunii, Danemarca a anunțat că intenționează să cumpere sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa pentru 9,11 miliarde de dolari, cea mai mare achiziție de arme realizată vreodată, a declarat, vineri, ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, invocând o situație dificilă în materie de securitate.

Danemarca intenționează să achiziționeze opt sisteme, inclusiv platforma SAMP/T cu rază lungă de acțiune, produsă de Eurosam, precum și sisteme cu rază medie de acțiune fabricate de Norvegia, Germania sau Franța.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Ministrul rus de Externe: NATO și Uniunea Europeană folosesc UCRAINA pentru a purta „un război adevărat” împotriva Rusiei

Kremlinul continuă să testeze vigilența NATO /AVIOANE militare ruse, interceptate în apropierea Danemarcei și Statelor Unite