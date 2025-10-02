Mesajul lui Netanyahu după ATACUL de la Manchester: „Israelul este în doliu”. Avertismentul premierului israelian

Prim–ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat profunda durere pentru victime și comunitatea evreiască din Marea Britanie, după atacul de la sinagoga din Manchester, în nordul Angliei.

„Israelul este în doliu alături de comunitatea evreiască din Marea Britanie după barbarul atac terorist din Manchester. Inimile noastre sunt alături de familiile celor uciși și ne rugăm pentru recuperarea rapidă a răniților”, a spus Netanyahu, conform unei declarații furnizate de biroul primului ministru israelian.

Remarcile premierului israelian au inclus și un avertisment:

„Așa cum am avertizat la ONU: slăbiciunea în fața terorismului nu face decât să aducă mai mult terorism. Doar puterea și unitatea îl pot învinge,” a mai spus Netanyahu.

Conform The Times of Israel, remarca lui Netanyahu despre avertismentul de la ONU ar putea fi interpretată ca o aluzie la poziția primului ministru al Marii Britanii Keir Starmer referitoare la războiul din Gaza și la recunoașterea unui stat palestinian.

Săptămâna trecută, în timpul discursului său de la Națiunile Unite, Netanyahu le-a spus liderilor mondiali, inclusiv Starmer, care au recunoscut un stat palestinian:

„Nu poți să pui capăt jihadului prin împăciuire și nu veți scăpa de furtuna islamistă sacrificând Israelul. Pentru a depăși acea furtună, trebuie să fiți alături de Israel. Dar nu faceți asta.”

