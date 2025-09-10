Prima pagină » Știri externe » Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat

Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat

10 sept. 2025, 18:29, Știri externe
Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat
Însărcinatul cu afaceri rus în Polonia, Andrei Ordasz, vorbind cu presa după vizita sa la Ministerul Polonez al Afacerilor Externe de la Varșovia.

Ministerul rus de Externe a declarat că Polonia răspândește „povești” despre incursiunea dronelor în spațiul aerian polonez pentru a „escalada și mai mult criza ucraineană”.

Într-o declarație publicată pe site-ul său, Ministerul de Externe al Rusiei a reiterat că nu a intenționat să vizeze teritoriul Poloniei.

„Aceste fapte concrete demontează complet poveștile răspândite încă o dată de Polonia pentru a escalada și mai mult criza ucraineană”, a declarat Ministerul rus de Externe.

Ministerul a adăugat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost „incapabil să răspundă la întrebarea dacă există vreo dovadă” privind existența unui atac planificat.

Moscova a declarat, de asemenea, că raza de acțiune a dronelor folosite împotriva Ucrainei noaptea trecută nu a depășit 700 km – fără a specifica ce înseamnă aceasta în contextul episodului incursiunii dronelor în spațiul aerian polonez.

Răspunsul Moscovei la afirmațiile că a trimis drone în Polonia este ambiguu. Nu a emis o negare explicită, argumentând în schimb că nu are planuri de a ataca ținte din Polonia. Diferența este subtilă, dar importantă, notează BBC.

Între timp, ministrul polonez Tomasz Siemoniak a acuzat Rusia că răspândește dezinformare despre incursiunea dronelor.

Rusia a lansat o „campanie masivă de dezinformare” și „calomniază Polonia,” a scris Siemoniak într-un mesaj postat pe platforma X.

Polonia a fost susținută pe deplin de aliații săi din NATO, care au condamnat la rândul lor incursiunea dronelor pe teritoriul polonez.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse

Momentul în care una din dronele rusești a fost DOBORÂTĂ în Polonia a fost surprins de camere

Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță”

Emmanuel Macron denunță incursiunea „dronelor rusești” în POLONIA: “Nu vom face compromisuri cu securitatea Aliaților”

Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
A murit Livia Trancă! Când va avea loc înmormântarea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Scandal în showbiz. Maia Morgenstern, mesaj dur pentru cei care i-au jignit fiica
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul"
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
A fost creat un nou tip de „cristal al timpului” vizibil cu ochiul liber