Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat

Ministerul rus de Externe a declarat că Polonia răspândește „povești” despre incursiunea dronelor în spațiul aerian polonez pentru a „escalada și mai mult criza ucraineană”.

Într-o declarație publicată pe site-ul său, Ministerul de Externe al Rusiei a reiterat că nu a intenționat să vizeze teritoriul Poloniei.

„Aceste fapte concrete demontează complet poveștile răspândite încă o dată de Polonia pentru a escalada și mai mult criza ucraineană”, a declarat Ministerul rus de Externe.

Ministerul a adăugat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost „incapabil să răspundă la întrebarea dacă există vreo dovadă” privind existența unui atac planificat.

Moscova a declarat, de asemenea, că raza de acțiune a dronelor folosite împotriva Ucrainei noaptea trecută nu a depășit 700 km – fără a specifica ce înseamnă aceasta în contextul episodului incursiunii dronelor în spațiul aerian polonez.

Răspunsul Moscovei la afirmațiile că a trimis drone în Polonia este ambiguu. Nu a emis o negare explicită, argumentând în schimb că nu are planuri de a ataca ținte din Polonia. Diferența este subtilă, dar importantă, notează BBC.

Între timp, ministrul polonez Tomasz Siemoniak a acuzat Rusia că răspândește dezinformare despre incursiunea dronelor.

Rusia a lansat o „campanie masivă de dezinformare” și „calomniază Polonia,” a scris Siemoniak într-un mesaj postat pe platforma X.

Polonia a fost susținută pe deplin de aliații săi din NATO, care au condamnat la rândul lor incursiunea dronelor pe teritoriul polonez.

Foto: Profimedia

