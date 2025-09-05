Prima pagină » Știri externe » NBC: SUA ar putea prelua rolul principal în MONITORIZAREA unei zone-tampon din Ucraina, în cazul unui acord de pace, conform unui plan

NBC: SUA ar putea prelua rolul principal în MONITORIZAREA unei zone-tampon din Ucraina, în cazul unui acord de pace, conform unui plan

05 sept. 2025, 17:15, Știri externe
NBC: SUA ar putea prelua rolul principal în MONITORIZAREA unei zone-tampon din Ucraina, în cazul unui acord de pace, conform unui plan

În cazul unui acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în monitorizarea unei zone-tampon mari din interiorul Ucrainei, potrivit a patru persoane familiarizate cu un plan discutat de oficiali militari din rândul aliaților Ucrainei, inclusiv Statele Unite.

Zona-tampon ar fi un teritoriu mare, demilitarizat – ale cărei granițe nu au fost încă decise – în interiorul a ceea ce este acum Ucraina, împărțind teritoriul rusesc și ucrainean în interiorul țării, conform NBC News.

În parte datorită capacităților sale tehnologice, Statele Unite ar prelua conducerea în supravegherea zonei-tampon, folosind drone și sateliți împreună cu alte capabilități de informații, dar s-ar coordona cu alte țări care ar monitoriza, de asemenea.

Zona ar putea fi apoi securizată de trupe din una sau mai multe țări non-NATO, cum ar fi Arabia Saudită sau Bangladesh, potrivit persoanelor familiarizate cu planul.

Nici un fel de trupe americane ar fi desfășurate în interiorul Ucrainei, au spus sursele.

Președintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie de acord cu orice plan de garanții de securitate pentru Ucraina, iar implicarea NATO sau chiar o sugestie de implicare a NATO este o problemă majoră pentru el, așa că planificatorii se străduiesc să evite utilizarea forțelor NATO sau a ceva care să semene cu NATO, au spus unele dintre persoanele familiarizate cu planul.

În schimb, unele dintre garanții s-ar baza probabil pe trupe din țări non-NATO și pe o serie de acorduri bilaterale între Ucraina și aliații săi care ar oferi Ucrainei garanții de securitate fără a implica Articolul V al NATO, care echivalează cu o linie roșie pentru Moscova.

Orice plan este doar provizoriu până când Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt de acord cu unul, pe lângă liderii țărilor care ar fi implicate în garanțiile de securitate, inclusiv președintele Donald Trump.

Acest plan a fost dezvoltat în urma întâlnirii lui Trump cu Putin din Alaska de pe 15 august, conform NBC News.

Problemele privind regulile de angajare

Printre provocările implicate în procesul de planificare se numără deciziile cu privire la ce fel de incursiuni rusești ar declanșa un răspuns fie din partea Ucrainei, fie a forțelor de monitorizare și ce fel de răspuns ar fi permis, a spus una dintre surse.

Sursa a mai spus că regulile de angajare nu au fost încă elaborate și că este probabil să fie contestate în timpul oricăror dezacorduri după implementarea oricărui acord și zone-tampon.

Pe lângă zona-tampon, ar fi important să se garanteze că Rusia nu ar putea sufoca economia Ucrainei. În acel scop, Turcia ar fi responsabilă pentru asigurarea fluxului neîngrădit de bunuri și servicii în Marea Neagră, prin supraveghere maritimă și aplicarea legii în Bosfor și Dardanele.

Statele Unite discută cu Ucraina un acord de aproximativ 100 de miliarde de dolari

La Pentagon, discuțiile sunt conduse de generalul Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit, cu o discuție mai amplă centrată și pe descurajare, instruire și cooperare industrială în domeniul apărării.

Pe acest din urmă front, Statele Unite discută cu Ucraina un acord care ar putea valora aproximativ 100 de miliarde de dolari, în cadrul căruia Kievul ar putea cumpăra arme americane, în timp ce în schimb Statele Unite ar obține drepturi de proprietate intelectuală pentru sistemele de ultimă oră pe care ucrainenii le-au dezvoltat, potrivit unui oficial american.

În săptămâna după ce Trump s-a întâlnit cu Putin, Caine l-a informat pe Trump despre patru opțiuni pentru garanțiile de securitate și a recomandat abordarea cu cea mai puternică implicare, a spus acest oficial.

Persoanele familiarizate cu planul care au vorbit cu NBC News nu au spus dacă Trump a susținut sau exclus vreuna dintre opțiuni.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia

Financial Times: La Paris, liderii europeni sunt împărțiți în trei tabere, în privința unei forțe multinaționale în UCRAINA

Citește și

AUTO Elon Musk ar putea primi până la 1.000 de MILIARDE de dolari de la Tesla. Care sunt obiectivele pe care trebuie să le atingă
15:51
Elon Musk ar putea primi până la 1.000 de MILIARDE de dolari de la Tesla. Care sunt obiectivele pe care trebuie să le atingă
EXTERNE Motivul pentru care președintele Trump vrea reinterpretarea TRATATULUI internațional privind armele. Schimbarea ar fi în beneficiul SUA
15:42
Motivul pentru care președintele Trump vrea reinterpretarea TRATATULUI internațional privind armele. Schimbarea ar fi în beneficiul SUA
EXTERNE ALERTĂ la o școală din Germania. O profesoară a fost înjunghiată, iar polițiștii l-au împușcat pe suspect în timpul operațiunii de arestare
15:34
ALERTĂ la o școală din Germania. O profesoară a fost înjunghiată, iar polițiștii l-au împușcat pe suspect în timpul operațiunii de arestare
EXTERNE Finlanda sprijină aplicarea soluției a două state privind conflictul din Fâșia Gaza/ Helsinki salută demersurile întreprinse de MACRON
15:30
Finlanda sprijină aplicarea soluției a două state privind conflictul din Fâșia Gaza/ Helsinki salută demersurile întreprinse de MACRON
EXTERNE Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament
14:59
Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament
ANALIZĂ EXCLUSIV După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
14:51
După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
Mediafax
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
Oana Mizil și Marian Vanghelie, față în față după marele scandal
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Un mister despre furtunile Soarelui ar fi fost rezolvat. „Aceasta pare a fi o lege universală”
JUSTIȚIE Lider al organizației neolegionare Noua Dreaptă, condamnat la un an de închisoare. Ce acuzații îi aduc procurorii
17:15
Lider al organizației neolegionare Noua Dreaptă, condamnat la un an de închisoare. Ce acuzații îi aduc procurorii
CULTURĂ Festivalul George Enescu. Rafinamentul ENESCIAN, emoția romantică a lui Dvořák, moștenirea lui Bach și fastul baroc
17:14
Festivalul George Enescu. Rafinamentul ENESCIAN, emoția romantică a lui Dvořák, moștenirea lui Bach și fastul baroc
POLITICĂ „Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene
17:09
„Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene
POLITICĂ Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică”
16:57
Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică”
SHOWBIZ În 2010, Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos. Urmările, explicate de latifundiarul care a donat milioane €
16:40
În 2010, Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos. Urmările, explicate de latifundiarul care a donat milioane €
ACTUALITATE Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene
16:24
Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene