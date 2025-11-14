Nepoata lui Donald Trump a ocupat ultimul loc la prima ei competiție de golf

Debutul nepoatei președintelui american Donald Trump în golf a fost extrem de nefericit. În prima zi a turneului feminine The Annika din Florida, Kai Trump, în vârstă de 18 ani, a ocupat ultimul loc, 461.

„Am fost cu siguranță mai nervoasă decât mă așteptam. Dar cred că am făcut multe lovituri bune, doar că multe dintre ele au căzut în locuri greșite. Deoarece acesta a fost primul meu turneu LPGA [Turneul Asociației Profesioniste de Golf Feminin], acum înțeleg cum decurge totul”, a declarant Kai Trump.

Înainte de competiție, Kai a cerut sfaturi de la bunicul ei, Donald Trump, cât și de la vedeta de golf Tiger Woods. Ei i-au recomandat să se bucure pur și simplu de joc și să nu fie nervoasă.

Kai Trump este fiica lui Donald Trump Jr. și Vanessa Trump. Cuplul a divorțat în anul 2018, iar acum Vanessa Trump are o relație cu Tiger Woods.

