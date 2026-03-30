O treime dintre elevii români au picat simularea Evaluării Naționale 2026. Ce probă le-a dat cele mai mari bătăi de cap

Ministerul Educației a publicat luni rezultatele oficiale după simularea susținută de elevii de clasa a VIII-a. Aproape 35% dintre aceștia nu au reușit să obțină nota 5 la Matematică, în timp ce la Limba Română procentul celor cu note sub pragul de trecere este de peste 30%.

Proba la Matematică a pus cele mai mari probleme elevilor în acest an. Datele arată că doar 65,46% dintre candidați au luat note peste 5, iar majoritatea au fost note cuprinse în intervalul 4-7.

În schimb, la Limba și literatura română, situația este ceva mai bună. Aproape 70% dintre elevi au trecut pragul simbolic de 5, iar cele mai multe note au fost între 7 și 9.

Corectarea s-a făcut anul acesta prin sistem digitalizat, ceea ce a permis o distribuție rapidă și aleatorie a lucrărilor către cei 10.000 de profesori evaluatori. Aproape 10% dintre lucrările de la Română au avut nevoie de o a treia corectură din cauza diferențelor mari de punctaj între primii doi profesori. La Matematică însă, precizia a fost mult mai mare, iar reevaluările au fost aproape inexistente.

„Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare”, potrivit MEC.

Nici anul trecut lucrurile nu au stat mai bine. Mai mult de 58.000 de copii au luat sub 5 la Română, iar 42% nu au reușit să scrie o compunere de cel puțin 150 de cuvinte. 53% au eșuat la gramatică pentru că nu au știut diferența dintre „ia-ți” și „i-ați” sau cum să articuleze substantivul „copii”.

