Ofensivă a forțelor ruse în estul Ucrainei, lansată înaintea summitului Trump-Putin din ALASKA. Forțele ruse au înaintat cel puțin zece km

12 aug. 2025, 15:33, Știri externe
Forțele ruse au înregistrat un avans de cel puțin zece kilometri, în urma unei noi ofensive în apropiere de orașul minier Dobropillia din estul Ucrainei.

Ofensiva ar putea avea scopul de a crește presiunea asupra Kievului, în contextul în care președinții SUA și Rusiei se pregătesc să se întâlnească în Alaska.

Avansul forțelor ruse este unul dintre cele mai dramatice din ultimul an, notează Reuters.

DeepStateMAP (o hartă online, open-source, interactivă a operațiunilor militare din Ucraina) arăta marți că forțele ruse au avansat cu cel puțin zece kilometri spre nord în ultimele zile, atacând în două direcții, parte a efortului lor de a prelua controlul asupra regiunii Donețk.

Ofensiva are loc într-o secțiune a liniei frontului asociată cu orașele ucrainene Kostiantinivka și Pokrovsk, pe care Moscova încearcă să le încercuiască, exploatând lipsa de trupe a Kievului.

Ucraina a trimis forțe de elită în zonă pentru a încerca să contracareze ofensiva rusă, au relatat agenția de știri rusă Interfax și mai mulți bloggeri de război ucraineni.

Purtătorul de cuvânt al Armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a declarat că doar grupuri mici de inamici au pătruns în liniile defensive ucrainene și că acest lucru nu echivalează cu o ofensivă reușită.

Serghei Markov, fost consilier al Kremlinului, a declarat că rușii au reușit să avanseze din cauza „unui colaps parțial pe front” din cauza numărului insuficient de militari ai Ucrainei.

„Această ofensivă este ca un cadou pentru Putin și Trump în timpul negocierilor”, a spus Markov, sugerând că ofensiva ar putea crește presiunea asupra Kievului pentru a ceda unele teritorii pentru a împiedica Armata rusă să cucerească restul Donețkului.

Pentru a face acest lucru, forțele ruse ar trebui mai întâi să preia controlul asupra Sloviansk, Kramatorsk, Drujkivka și Kostiantinivka – localități pe care analiștii militari ruși le numesc „orașe-fortăreață”.

Summitul Trump-Putin din Alaska

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin sunt așteptați să discute despre un posibil acord care să pună capăt războiului din Ucraina, în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska.

Relatări media neconfirmate susțin că Putin i-ar fi spus lui Trump că vrea ca Ucraina să predea partea din regiunea Donețk pe care Rusia nu o controlează.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins public ideea de a ceda teritorii Rusiei, spunând că orice acord de pace trebuie să fie unul just.

Foto: Profimedia

